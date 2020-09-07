Массовое заражение COVID в Ярославле: медики рассказали о состоянии заболевших артистов

На сегодняшний день на инфекционных койках и в COVID-госпиталях Ярославской области на лечении находятся 372 пациента, из которых у 142 подтверждено заболевание коронавирусом. Среди них — двое артистов хоровой капеллы «Ярославия», которые попали в больницу после массового заражения.



— Состояние обоих пациентов в настоящий момент оценивается как средней тяжести, — сообщили медики госпиталя ветеранов войн, в котором артисты проходят лечение.



Ранее стало известно, что в коллективе филармонической хоровой капеллы «Ярославия» произошло массовое заражение коронавирусом. Некоторые артисты полагают, что это могло случиться на концерте во время фестиваля «Преображение», но в руководстве коллектива уверены, что это не так. Тесты дали положительный результат у девяти артистов, двое из них попали в COVID-госпиталь.

