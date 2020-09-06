«Ушёл из больницы через окно»: в Ярославской области ищут беглеца с подозрением на коронавирус

В Ярославской области полицейские и волонтёры поисково-спасательных отрядов ищут 54-летнего Василия Фролова. Мужчина пропал из больницы в Гаврилов-Яме, куда был госпитализирован с подозрением на коронавирус, ещё 3 сентября.



— Предположительно, он ушёл из больницы через окно на 1-м этаже, — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЯрСпас». — Документы и ключи оставил в палате.



Приметы пропавшего: на вид 55 лет, рост — 170 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой, глаза зелёные, немного искривлён нос, есть шрам на лице. Был одет в серую олимпийку, чёрные брюки и чёрные ботинки.

