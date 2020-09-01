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В России миллион заболевших коронавирусом

За сутки почти 5 тысяч новых случаев

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Врачи опасаются, что с началом осени начнется новый подъем заболеваемости

Врачи опасаются, что с началом осени начнется новый подъем заболеваемости

Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион

За последние сутки в России подтвердились 4729 случаев коронавируса. С начала пандемии диагноз поставили уже 1 000 048 людям. Выздоровели 6318 человек (всего — 815 705), скончались 123 (всего — 17 299), сообщает федеральный оперштаб.

При этом последние дни в стране растет число коронавирусных больных: если 26 августа штаб отчитался о 4676 вновь зараженных, то уже на следующий день выявили 4711, а 31 августа сообщили о 4993 новых случаях — самая большая цифра за две недели. Ситуацию нам прокомментировал главный инфекционист Минздрава РФ.

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— Динамику заболеваемости на небольшом отрезке времени, как, например, за последнюю неделю, правильнее оценивать как временные колебания, — считает Владимир Чуланов.

В то же время он отмечает, что в ближайшее время заболеваемость будет расти — это может быть связано в том числе и с тем, что дети пошли в школу. При этом и Минздрав, и ВОЗ считают, что вторая волна коронавируса может случиться уже осенью.

Добавим, что в мире на сегодняшний день зафиксировано 25 488 239 случаев коронавирусной инфекции. На первом месте США, где больше 6 миллионов заболевших, на втором — Бразилия (3,9 млн случаев), на третьем — Индия (3,7 млн случаев). Россия в рейтинге университета Хопкинса занимает четвертое место.

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