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Актёр Александр Петров перевёл больнице в Ярославской области крупную сумму

На эти деньги уже купили дорогое оборудование

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Актёр не хотел, чтобы узнали о его жесте

Актёр не хотел, чтобы узнали о его жесте

Актёр Александр Петров пожертвовал деньги больнице в Переславле

Известный российский актёр, завоевавший сердца миллионов фанатов по всей стране, пожертвовал крупную сумму в Переславской центральной районной больнице. Александр Петров перевёл на счёт медучреждения полмиллиона рублей. На эти деньги уже купили дорогое оборудование.

— Большое количество людей продолжает помогать нашей ЦРБ противостоять мировой пандемии. В их число входит наш земляк Александр Петров — известный актёр, гений театрального искусства и кино, но в первую очередь настоящий человек! Благодаря его помощи в нашем учреждении появился новый стерилизатор ГКа-100 ПЗ (стоимостью почти 400 тысяч рублей), которого мы ждали несколько месяцев из-за загруженности производства, и другие необходимые в нашей работе материалы. Спасибо, Саша! — написал главный врач больницы Кирилл Харчиков.

Такая установка позволяет стерилизовать металлические инструменты, а также изделия из стекла (посуда), резины (хирургические перчатки), пластмассы, перевязочные материалы; изделия из ткани и даже лекарственные растворы.

Переславль-Залесский — родной город актёра. И с главным врачом больницы он тоже знаком лично: сказал, что хочет помочь.

— Он не хотел публичности, но я думаю, что люди должны знать, — добавил главный врач.

Александр Петров известен по главным ролям в нашумевшем фильме «Текст», мелодрамах «Лёд» и «Лёд-2». На показ последнего фильма он лично приезжал в Ярославль, чем удивил фанатов.

Актёр не впервые занимается благотворительностью.

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Александр ПетровПереславль-ЗалесскийЦРБбольницапожертвование
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