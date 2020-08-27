Актёр Александр Петров перевёл больнице в Ярославской области крупную сумму

Актёр Александр Петров пожертвовал деньги больнице в Переславле
Известный российский актёр, завоевавший сердца миллионов фанатов по всей стране, пожертвовал крупную сумму в Переславской центральной районной больнице. Александр Петров перевёл на счёт медучреждения полмиллиона рублей. На эти деньги уже купили дорогое оборудование.
— Большое количество людей продолжает помогать нашей ЦРБ противостоять мировой пандемии. В их число входит наш земляк Александр Петров — известный актёр, гений театрального искусства и кино, но в первую очередь настоящий человек! Благодаря его помощи в нашем учреждении появился новый стерилизатор ГКа-100 ПЗ (стоимостью почти 400 тысяч рублей), которого мы ждали несколько месяцев из-за загруженности производства, и другие необходимые в нашей работе материалы. Спасибо, Саша! — написал главный врач больницы Кирилл Харчиков.
Такая установка позволяет стерилизовать металлические инструменты, а также изделия из стекла (посуда), резины (хирургические перчатки), пластмассы, перевязочные материалы; изделия из ткани и даже лекарственные растворы.
Переславль-Залесский — родной город актёра. И с главным врачом больницы он тоже знаком лично: сказал, что хочет помочь.
— Он не хотел публичности, но я думаю, что люди должны знать, — добавил главный врач.
Александр Петров известен по главным ролям в нашумевшем фильме «Текст», мелодрамах «Лёд» и «Лёд-2». На показ последнего фильма он лично приезжал в Ярославль, чем удивил фанатов.
Актёр не впервые занимается благотворительностью.