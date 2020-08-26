Омские медики ответили на критику врачей во время спасения Навального. Публикуем их письмо

Обычно в таких случаях родственники, друзья, близкие пациента выражают благодарность врачам. Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический диагноз», который не имеет никакого отношения к медицине.



Этих людей больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт, нежели объективная оценка фактов о самочувствии больного. А они были получены благодаря современному оборудованию, которым оснащен этот медицинский центр.

К сожалению, становится традицией называть белое чёрным, а чёрное белым.



Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов, которые почти в течение двух суток в очень непростой психологической обстановке спасали жизнь пациенту.