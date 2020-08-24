Российские врачи не нашли у Навального следов отравления, о которых говорят их немецкие коллеги

Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых заявил РИА «Новости», что высказанная немецкими медиками версия отравления Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но не нашла подтверждения. 24 августа клиника в Германии, куда доставили политика, заявила, что клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.



— Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было, — цитирует Теплых издание.

