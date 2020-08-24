Немецкие врачи подтвердили версию отравления Навального

Берлинская клиника Charite, куда доставили из Омска Алексея Навального, озвучила его предварительный диагноз. Как сообщает РИА «Новости», проведенная немецкими врачами диагностика указывает на отравление веществом группы «ингибиторов холинэстеразы». Конкретное вещество, которое вызвало отравление, остается неизвестным. Препараты этой группы используются в медицине. Согласно справочнику лекарственных препаратов «Видаль», их применяют при лечении паралитических синдромов, глаукомы, последствий травм головы и в некоторых других случаях.
Позднее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа доктор медицинских наук Александр Сабаев заявил, что при госпитализации Навального проводили исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы. Результат был отрицательным.
Исход болезни Навального всё ещё не ясен, последствия для него могут быть долгосрочными, особенно для нервной системы. Пока он остается в искусственной коме, немецкие врачи оценивают его состояние как серьезное, но без острой угрозы жизни.
Политик был госпитализирован утром 20 августа в тяжёлом состоянии в БСМП-1 с самолета, который совершил экстренную посадку в Омске. Почти двое суток политик находился в реанимации на аппарате ИВЛ, ему ставили диагноз «гипогликемическая кома». 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику.