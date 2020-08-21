Навальному поставили диагноз «гипогликемическая» кома. Что это значит?

— Чаще всего гипогликемическая кома развивается у диабетиков. Либо [она может возникнуть, если] человек пытался покончить с собой и ставил в вену много инсулина. У диабетика нарушен углеводный обмен, — говорит анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации в городской больнице, который пожелал остаться неизвестным. — Представим ситуацию, что диабетик мало съел, но поставил большую дозу инсулина и у него развивается гипогликемия, падает уровень сахара. Чтобы развилась кома, нужно, чтобы уровень сахара был ниже 2. Но если человек болеет диабетом и не знает об этом, то уровень сахара у него повышен, он ведь не колет инсулин. А если человек знает о своем диагнозе, у него не может резко развиться глипогикемическая кома за пять минут. Сначала у человека начинается жажда, появляется потливость, бледность, он становится заглушенным, заторможенным, он хочет кушать. Они (диабетики. — Прим. ред.) уже знают об этих признаках и начинают искать способ решения, в первую очередь они едят сладкое. Пьют сладкий чай, едят хлеб, получают углеводы и быстро приходят в себя. Сотрудники скорой в первую очередь мерят уровень сахара в крови. Если они видят, что у человека низкий уровень сахара, врач вводит в вену сорокапроцентную глюкозу, и через несколько минут человек приходит в себя. Если человек пролежит в глипогликемической коме несколько часов, только тогда у него разовьется отек мозга, тогда из комы он может не выйти, риск летального исхода повышается. Но обычного диабетика быстро можно вывести из этого состояния. У Навального может быть глипогликемическая кома, если он диабетик, поставил себе обычную дозу инсулина и не поел. Он поднялся своими ногами на борт, у него с собой, скорее всего, есть с собой сладкое. Прошло полчаса-час с тех пор, как у него упал сахар, когда врач его осмотрел, он в первую очередь должен был померить сахар. Если он увидел бы, что он низкий, он бы ввел глюкозу, и Навальный бы быстро очнулся. Но есть такая болезнь — инсулинома, при которой развиваются опухоли, которые могут давать падение уровня сахара в крови. Но это редкий случай, и опухоль вряд ли может развиться так быстро.