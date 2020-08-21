Навальному поставили диагноз «гипогликемическая» кома. Что это значит?

Вторые сутки политик Алексей Навальный находится в реанимации омской больницы на аппарате ИВЛ. Диагноз ему поставили только сегодня: по словам главврача БСМП-1 Александра Мураховского, основной рабочий диагноз — это нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови. Основная версия омских медиков и их коллег, которые с сегодняшнего утра собрались на консилиум, — гипогликемическая кома. Это последствие резкого падения сахара в крови.
Мы спросили специалистов о том, что могло стать причиной такого состояния и какие последствия бывают у пациентов. По понятным причинам некоторые попросили не упоминать их имена.
— Возможно, такие состояния могут возникнуть, допустим, если сахарный диабет у человека и он где-то там не поел. Такие состояния возникают при определенном виде патологий. Если ты знаешь об этом и принимаешь определенные препараты, то ты должен соблюдать элементарные правила. Вовремя есть, в конце концов, — говорит диетолог Ирина Торопыгина.
— Уйти в кому при нарушении углеводного баланса легко. Например, гипогликемическая кома: голодные студенты в обморок падают. У больных нарушениями углеводного обмена может быть как гипергликемическая кома, так и гипогликемическая. Им нельзя быть очень голодными. У них всегда должен быть кусочек сахара. Обычно таким пациентам врачи дают памятки и говорят, что с собой обязательно носить конфетку, кусочек сахара. Это случается, если питаться по-студенчески три раза в неделю, — объясняет врач-диетолог Галина Барташевич. — Если случилось такое состояние, надо поесть, попить, давление померить. Долго в такой коме проваляться нельзя — это приведет к гипоксии головного мозга.
— Чаще всего гипогликемическая кома развивается у диабетиков. Либо [она может возникнуть, если] человек пытался покончить с собой и ставил в вену много инсулина. У диабетика нарушен углеводный обмен, — говорит анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации в городской больнице, который пожелал остаться неизвестным. — Представим ситуацию, что диабетик мало съел, но поставил большую дозу инсулина и у него развивается гипогликемия, падает уровень сахара. Чтобы развилась кома, нужно, чтобы уровень сахара был ниже 2. Но если человек болеет диабетом и не знает об этом, то уровень сахара у него повышен, он ведь не колет инсулин. А если человек знает о своем диагнозе, у него не может резко развиться глипогикемическая кома за пять минут. Сначала у человека начинается жажда, появляется потливость, бледность, он становится заглушенным, заторможенным, он хочет кушать. Они (диабетики. — Прим. ред.) уже знают об этих признаках и начинают искать способ решения, в первую очередь они едят сладкое. Пьют сладкий чай, едят хлеб, получают углеводы и быстро приходят в себя. Сотрудники скорой в первую очередь мерят уровень сахара в крови. Если они видят, что у человека низкий уровень сахара, врач вводит в вену сорокапроцентную глюкозу, и через несколько минут человек приходит в себя. Если человек пролежит в глипогликемической коме несколько часов, только тогда у него разовьется отек мозга, тогда из комы он может не выйти, риск летального исхода повышается. Но обычного диабетика быстро можно вывести из этого состояния. У Навального может быть глипогликемическая кома, если он диабетик, поставил себе обычную дозу инсулина и не поел. Он поднялся своими ногами на борт, у него с собой, скорее всего, есть с собой сладкое. Прошло полчаса-час с тех пор, как у него упал сахар, когда врач его осмотрел, он в первую очередь должен был померить сахар. Если он увидел бы, что он низкий, он бы ввел глюкозу, и Навальный бы быстро очнулся. Но есть такая болезнь — инсулинома, при которой развиваются опухоли, которые могут давать падение уровня сахара в крови. Но это редкий случай, и опухоль вряд ли может развиться так быстро.
— Я не очень хорошо себе представляю ситуацию, когда врач знает, что у пациента низкий сахар, но при этом ничего не делает, — говорит эндокринолог, который согласился опубликовать его комментарий на условиях анонимности. — Здоровый человек, который просто шел и впал в кому, — такого не бывает. Да, человек может не знать, что у него есть отклонения. Но когда человек попадает в больницу, есть некий алгоритм, перечень мероприятий, который мы делаем, чтобы понять, с чем связана эта кома. Обязательно делается общий анализ крови. Он на автомате берется, это общий алгоритм. Допустим, у нас есть неотложное приемное отделение — сколько бы людей туда ни обратилось, им в 100% берется глюкоза. Такого не бывает, чтобы биохимию посмотрели, а глюкозу — нет.
Сегодня утром самолет с врачами из Германии приземлился в Омске — родственники и коллеги политика настаивают, что его необходимо увезти за границу для дальнейшего лечения. Целый день омские врачи не давали согласие на транспортировку, ссылаясь на нестабильное состояние политика. Однако под вечер появилась информация, что врачи все-таки достигли компромисса: в течение нескольких часов Алексей Навальный покинет Омск.