«Больных не довозят, они умирают»: власти назвали главные проблемы скорой помощи

Власти назвали главные проблемы скорой помощи в Ярославле
Ярославцы часто жалуются, что приходится очень долго ждать скорую помощь. В областном правительстве с этим не согласны.
— Доля вызовов скорой помощи со временем доезда до пациента менее чем за 20 минут (это целевой показатель) составляет 89%, — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Евсеевич на заседании профильного комитета областной думы 21 августа.
Власти открыли для себя причины, которые мешают ярославской службе скорой помощи работать в полную силу.
Первая — изношенность парка автомобилей. Уже через 5 лет после начала работы спецмашины серьезно изнашиваются. И доля такого транспорта в Ярославской области — 69%. Депутаты догадались, что во многом это происходит из-за плохих дорог.
— Например, поселок Октябрь в Некоузском районе. На аварийном участке установлен знак — «32 километра». Больных на машинах скорой помощи не довозят по таким участкам, они умирают. По таким дорогам ездить невозможно. Машины приходят в негодность, нужно выделять деньги на их ремонт, — выступила депутат Ольга Хитрова.
Она предложила выделять из бюджета деньги именно на ремонты тех дорог, по которым ездят машины скорой помощи. Коллеги-депутаты её поддержали и пообещали детально проработать такую возможность.
В 2019 году в Ярославской области скорую помощь вызывали 384 тысячи раз. В регионе сформировано 130 бригад скорой помощи. В Ярославле каждая бригада выезжает на вызовы по 16 раз в сутки, в Ярославской области — 9 раз в сутки. Больше всего обращений в 2019 году поступало в Мышкинском, Некоузском, Первомайском, Любимском, Большесельском районах. В 82% случаев врачей вызывали пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Вторая проблема — не хватает врачей.
— На сегодняшний день занятость врачебных должностей скорой медицинской помощи составляет 90%, но при этом коэффициент совместительства остается достаточно высоким — 1,8. По среднему медицинскому персоналу занято 96,7% мест при коэффициенте совместительства 1,7. Не укомплектовано врачебными кадрами 152 штатные единицы. Скорее всего, это связано с тем, что работа очень тяжелая. Основной дефицит врачебных кадров зафиксирован на станциях скорой помощи Ярославля, Рыбинска, в отделении скорой медицинской помощи городов Тутаева и Переславля, — сообщила Евсеевич.
Как чиновники собираются решать эту проблему? По словам представителей департамента здравоохранения, сейчас областные власти выходят на федеральный уровень с предложением привлекать в скорую помощь выпускников вузов и обеспечивать врачей ведомственным жильём. Правда, пока это только разговоры.