«Больных не довозят, они умирают»: власти назвали главные проблемы скорой помощи

Ярославцы часто жалуются, что приходится очень долго ждать скорую помощь. В областном правительстве с этим не согласны.



— Доля вызовов скорой помощи со временем доезда до пациента менее чем за 20 минут (это целевой показатель) составляет 89%, — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Евсеевич на заседании профильного комитета областной думы 21 августа.



Власти открыли для себя причины, которые мешают ярославской службе скорой помощи работать в полную силу.

Первая — изношенность парка автомобилей. Уже через 5 лет после начала работы спецмашины серьезно изнашиваются. И доля такого транспорта в Ярославской области — 69%. Депутаты догадались, что во многом это происходит из-за плохих дорог.