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Болезнь продолжает атаковать: оперштаб выдал статистику по коронавирусу в Ярославской области

Свежие данные по заболеваемости

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За сутки в Ярославской области коронавирус подтвердился у 37 человек&nbsp;

За сутки в Ярославской области коронавирус подтвердился у 37 человек 

В Ярославской области еще 37 человек вылечились от коронавируса

Ярославский оперштаб выдал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. По данным на утро 21 августа, в регионе 37 новых заболевших, всего 6847, новых выздоровевших — 35, летальных — 0, всего 6094 и 32 соответственно.

— За последние сутки в России подтверждено 4870 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1292 (26,5%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 946 976 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки выписано 5817 человек. Выписано за весь период — 761 330. За последние сутки умерло 90 человек. Умерло за весь период — 16 189.

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Ярославлькоронавирус
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