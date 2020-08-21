Болезнь продолжает атаковать: оперштаб выдал статистику по коронавирусу в Ярославской области

В Ярославской области еще 37 человек вылечились от коронавируса
Ярославский оперштаб выдал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. По данным на утро 21 августа, в регионе 37 новых заболевших, всего 6847, новых выздоровевших — 35, летальных — 0, всего 6094 и 32 соответственно.
— За последние сутки в России подтверждено 4870 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1292 (26,5%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 946 976 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки выписано 5817 человек. Выписано за весь период — 761 330. За последние сутки умерло 90 человек. Умерло за весь период — 16 189.