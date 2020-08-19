Зараженных больше, чем выздоровевших: сообщили о новых случаях коронавируса в Ярославской области

В Ярославской области 19 августа выявлены новые случаи коронавируса. За сутки диагноз поставлен 40 жителям. Выздоровело 32 человека. Смертельных случаев нет.



— Всего в Ярославской области с начала эпидемии зарегистрировано 6772 заболевших. Из них 6033 человека выздоровело, 32 скончались, — рассказали в федеральном оперштабе.