Зараженных больше, чем выздоровевших: сообщили о новых случаях коронавируса в Ярославской области

В Ярославской области ещё 40 человек заболели коронавирусом
В Ярославской области 19 августа выявлены новые случаи коронавируса. За сутки диагноз поставлен 40 жителям. Выздоровело 32 человека. Смертельных случаев нет.
— Всего в Ярославской области с начала эпидемии зарегистрировано 6772 заболевших. Из них 6033 человека выздоровело, 32 скончались, — рассказали в федеральном оперштабе.
В стационарах региона с коронавирусом лежат 82 человека, ещё у 200 пациентов присутствуют симптомы заразы, но пока анализами ковид не подтвержден.
Всего в России за последние сутки выявлено 4828 подтвержденных случаев COVID-19. Обще количество с начала эпидемии — 937321 человек. Умерло за весь период — 15989 пациентов.
Напомним, вчера новых заболевших было меньше. При этом в Ярославской области с 20 августа решено открыть театры и цирк.