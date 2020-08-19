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Зараженных больше, чем выздоровевших: сообщили о новых случаях коронавируса в Ярославской области

Данные по заболеваемости COVID-19 на 19 августа

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В Ярославской области ещё 40 человек подхватили ковид

В Ярославской области ещё 40 человек подхватили ковид

В Ярославской области ещё 40 человек заболели коронавирусом

В Ярославской области 19 августа выявлены новые случаи коронавируса. За сутки диагноз поставлен 40 жителям. Выздоровело 32 человека. Смертельных случаев нет.

— Всего в Ярославской области с начала эпидемии зарегистрировано 6772 заболевших. Из них 6033 человека выздоровело, 32 скончались, — рассказали в федеральном оперштабе.

На карте видно, сколько случаев выявлено в каждом районе Ярославской области

На карте видно, сколько случаев выявлено в каждом районе Ярославской области

В стационарах региона с коронавирусом лежат 82 человека, ещё у 200 пациентов присутствуют симптомы заразы, но пока анализами ковид не подтвержден.

Статистика по коронавирусу на 19 августа

Статистика по коронавирусу на 19 августа

Всего в России за последние сутки выявлено 4828 подтвержденных случаев COVID-19. Обще количество с начала эпидемии — 937321 человек. Умерло за весь период — 15989 пациентов.

Напомним, вчера новых заболевших было меньше. При этом в Ярославской области с 20 августа решено открыть театры и цирк.

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