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«Нам нужна мгновенная помощь»: в Тутаеве женщины потребовали открыть гинекологическое отделение

Что на это ответили в Департаменте здравоохранения Ярославской области

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Женщины волнуются, что закрытие отделения негативно скажется на здоровье

Женщины волнуются, что закрытие отделения негативно скажется на здоровье

В Тутаеве женщины потребовали открыть гинекологическое отделение

Жительницы Тутаева опубликовали в соцсетях крик о помощи — потребовали открыть гинекологическое отделение, работу которого приостановили из-за пандемии коронавируса.

— С мая гинекологическое отделение Тутаевской ЦРБ закрыто и пустует. Причиной этого, по словам медработников, является размещение в стационаре коек для лечения больных с коронавирусом. С мая тутаевские женщины вынуждены лечиться амбулаторно или ездить в Ярославль. Мы, женщины Тутаева, просим открыть отделение. В городе немало женщин, которые имеют «женские» заболевания, а также беременные женщины, которым нужна мгновенная помощь. На данном этапе очень повысилось заболевание онкологии. Поездка в Ярославль при многих ситуациях может оказаться плачевной, как и беременным женщинам при угрозе, — сказано в обращении.

На это требование в Департаменте здравоохранения Ярославской области ответили так:

— В связи с необходимостью развертывания дополнительных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в мае этого года гинекологическое отделение временно приостановило оказание стационарной медицинской помощи женщинам. Временное закрытие отделения никак не сказывается на доступности и качестве оказания гинекологической помощи женщинам Тутаевского района. Акушерское отделение районной больницы работает, врачи, как и раньше, принимают роды в Тутаеве. В рабочее время поликлиник гинекологическая помощь оказывается в женской консультации, а в вечерне-ночное время и праздничные дни — в приёмном отделении ЦРБ, где ежедневно дежурит врач акушер-гинеколог. По экстренным показаниям женщины госпитализируются в клиническую больницу № 9. Отказов в госпитализации не было, — рассказали в департаменте.

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гинекологздоровье
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