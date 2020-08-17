«Нам нужна мгновенная помощь»: в Тутаеве женщины потребовали открыть гинекологическое отделение

На это требование в Департаменте здравоохранения Ярославской области ответили так:

— В связи с необходимостью развертывания дополнительных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в мае этого года гинекологическое отделение временно приостановило оказание стационарной медицинской помощи женщинам. Временное закрытие отделения никак не сказывается на доступности и качестве оказания гинекологической помощи женщинам Тутаевского района. Акушерское отделение районной больницы работает, врачи, как и раньше, принимают роды в Тутаеве. В рабочее время поликлиник гинекологическая помощь оказывается в женской консультации, а в вечерне-ночное время и праздничные дни — в приёмном отделении ЦРБ, где ежедневно дежурит врач акушер-гинеколог. По экстренным показаниям женщины госпитализируются в клиническую больницу № 9. Отказов в госпитализации не было, — рассказали в департаменте.