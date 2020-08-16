Толстеем от работы: диетолог из Ярославля назвала шесть главных причин набора веса

Ещё одна частая причина набора веса — недостаток физической активности. Если мы едим больше калорий, чем тратим, они откладываются в жир.



Полная мама



К факторам риска растолстеть относится и наследственность. Доказано, что две трети людей, которые страдают ожирением, имеют близких родственников — маму, папу или даже обоих родителей, также имеющих ожирение. Причём, если ожирением страдает мама, то риск его развития у детей выше, чем если ожирением страдает папа. Поэтому людям с такой наследственностью надо особенно тщательно следить за своим питанием, образом жизни.



Сорок плюс



С возрастом наше тело меняется, замедляются обменные процессы, и ему уже не надо так много еды, как в юности, а привычка покушать хорошо, сформировавшаяся в молодые годы, остается. Поэтому в возрасте 40 плюс люди начинают заметно поправляться. Помните, чем старше мы становимся, тем меньше нам требуется еды.



У женщин фактор риска — наступление менопаузы. В это время резко сокращается синтез гормона эстрогена, жировая ткань начинает на себя брать функции по его выработке, в итоге женщина быстро поправляется. Такие изменения в организме начинаются уже после 40 лет, так как яичники истощаются и компенсаторно идёт набор жировой массы. Моё глубокое убеждение, что к климаксу надо готовиться, в том числе тщательно проанализировать своё питание, в чём-то поменять свои пищевые привычки и обязательно заставлять себя двигаться, потому что физическая активность — это единственный способ поддержать хороший баланс между мышечной массой и жировыми запасами.

