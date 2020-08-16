Толстеем от работы: диетолог из Ярославля назвала шесть главных причин набора веса

Диетолог из Ярославля назвала главные причины набора веса
По данным Росстата, которые были опубликованы в конце 2019 года, примерно у двух из трёх взрослых россиян зафиксирована избыточная масса тела или ожирение. Что заставляет нас поправляться, только ли неправильное питание? Об этом рассказала врач-диетолог ярославского областного центра медицинской профилактики Татьяна Селезнева.
Питание и движение
Главная причина ожирения кроется всё-таки в нарушении питания. Многие из нас банально переедают. Особенно много лишних калорий поступает в наш организм с фастфудом, сладостями. Негативно на фигуре отражается и несоблюдение режима питания. Если человек много есть вечером, то это тоже может приводить к избыточному весу. Отдельно скажу про алкоголь. В нём тоже много калорий. Кроме того, алкоголь блокирует жиросжигание, усвоение инсулина клетками глюкозы, способствует отёкам. Регулярное употребление алкоголя повышает риск развития ожирения. Поэтому алкоголь лучше вообще не употреблять.
Ещё одна частая причина набора веса — недостаток физической активности. Если мы едим больше калорий, чем тратим, они откладываются в жир.
Полная мама
К факторам риска растолстеть относится и наследственность. Доказано, что две трети людей, которые страдают ожирением, имеют близких родственников — маму, папу или даже обоих родителей, также имеющих ожирение. Причём, если ожирением страдает мама, то риск его развития у детей выше, чем если ожирением страдает папа. Поэтому людям с такой наследственностью надо особенно тщательно следить за своим питанием, образом жизни.
Сорок плюс
С возрастом наше тело меняется, замедляются обменные процессы, и ему уже не надо так много еды, как в юности, а привычка покушать хорошо, сформировавшаяся в молодые годы, остается. Поэтому в возрасте 40 плюс люди начинают заметно поправляться. Помните, чем старше мы становимся, тем меньше нам требуется еды.
У женщин фактор риска — наступление менопаузы. В это время резко сокращается синтез гормона эстрогена, жировая ткань начинает на себя брать функции по его выработке, в итоге женщина быстро поправляется. Такие изменения в организме начинаются уже после 40 лет, так как яичники истощаются и компенсаторно идёт набор жировой массы. Моё глубокое убеждение, что к климаксу надо готовиться, в том числе тщательно проанализировать своё питание, в чём-то поменять свои пищевые привычки и обязательно заставлять себя двигаться, потому что физическая активность — это единственный способ поддержать хороший баланс между мышечной массой и жировыми запасами.
Ночные смены
Стресс, особенно хронический, когда у человека какая-то неблагоприятная ситуация в семье или на работе, может стать толчком для набора веса. На фоне стресса в организме в большом количестве выделяется гормон кортизол. Он стимулирует аппетит, снижает скорость обмена веществ, повышает уровень сахара в крови, способствует развитию инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа, гипертонии, задерживает натрий и провоцирует отёки, способствует отложению жира в верхней части тела (это самый опасный вариант ожирения, который повышает риск развития инсульта или инфаркта). В эмоциональном плане этот гормон вызывает у человека желание заесть стресс, потому что люди стремятся к комфорту, а еда для человека с детства воспринимается как удовольствие и успокоение.
Люди, которые работают ночами, сменами, у которых сбит биоритм, хроническое недосыпание, тоже в зоне риска по развитию ожирения. Так как они не ложатся во время спать, кортизол у них ночью не снижается, как у других людей во время сна. Эти люди в зоне риска не только по ожирению, но и по гипертонии, сахарному диабету. Ночью ещё по молодости можно поработать, пока ресурс у организма хороший. А с возрастом нужно уходить на дневную работу, чтобы ночью иметь возможность спать.
Нехватка йода
На набор веса также может влиять нехватка гормонов щитовидной железы. В нашем регионе традиционно выявляется нехватка йода. А если не хватает йода, то велика вероятность проблем со щитовидной железой, потому что йод участвует в синтезе основного гормона щитовидной железы — тироксина. Тироксин отвечает за водно-соляной баланс, обмен веществ в организме, влияет на интеллектуальную активность. Когда тироксина мало, мы толстеем, отекаем и даже глупеем. Поэтому я всегда говорю своим клиентам — сдавайте анализ крови на гормоны щитовидной железы, потому что для нашего региона это актуально. Если выявляется дефицит, надо его ликвидировать.
Детский возраст
Особо хочется сказать о проблеме подросткового и детского ожирения. Потому что за это отвечают взрослые. Есть три периода в жизни ребёнка, когда повышается риск развития ожирения. Первый — это последний триместр беременности, когда ребенок ещё находится в утробе матери. Если мамочка за собой не следит и сильно поправляется, то у ребенка повышается риск в будущем развития ожирения. Второй и третий периоды — первый год жизни и период полового созревания. В эти периоды резко увеличивается количество жировых клеток. И если ребёнок неправильно питается, то может очень быстро поправиться. В будущем это может привести к ожирению.
Что поможет похудеть
Коррекцией лишнего веса занимаются диетологи, эндокринологи, психотерапевты. Это комплексная работа. Медикаментозно можно скорректировать гормональные нарушения. Но это не гарантия, что человек похудеет, если он не поменяет своё питание.