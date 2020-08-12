После коронавируса придется восстанавливаться три месяца. Рассказываем как

Проблемы с памятью



Часто после искусственной вентиляции лёгких у человека снижается концентрация внимания и ясность мышления. Эта проблема исчезает через несколько недель или месяцев, но у некоторых людей может продолжаться очень долго. Восстановить память и внимание помогут физические упражнения, головоломки, записки-шпаргалки о том, что нужно сделать. Кроме того, можно разбивать запланированные дела на отдельные действия, чтобы они не казались сложными.



Как вернуться к повседневной жизни?



В процессе выздоровления важно вернуться к своему традиционному образу жизни, но это может быть трудно, особенно когда всё осложняют последствия болезни. Энергии меньше, и для того, чтобы сделать привычные вещи, может потребоваться чуть больше усилий, чем раньше. Нужно устанавливать реальные цели с учётом вашего самочувствия, экономить силы и энергию (например, стараться выполнять повседневные дела сидя), принимать помощь от других людей и не форсировать возвращение ко всем своим прежним хобби и интересам.

