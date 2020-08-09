Болезнь всё ещё берёт верх: статистика по коронавирусу в Ярославской области на 9 августа

Как бы ни казалось, что коронавируса нет, ежедневно в Ярославской области на больничный с инфекцией попадают десятки человек. По данным федерального оперативного штаба, к утру 9 августа COVID-19 выявили ещё у 40 человек. Выздоровевших только 9.

— В Ярославской области с начала пандемии инфекцию выявили у 6386, выздоровели 5750, 31 человек умер, — данные официальной статистики от Информационного центра по коронавирусу в России.

Напомним, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах.