Новый препарат от COVID-19 запатентовали в России

— Агентство получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин». Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФМБА.

Кроме того, препарат активно участвует в организации иммунного ответа и играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей.