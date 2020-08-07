Новый препарат от COVID-19 запатентовали в России

Новое отечественное лекарство от коронавирусной инфекции запатентовали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
Препарат называется «Лейтрагин», по словам разработчиков, лекарство способно предотвратить или смягчить «цитокиновый шторм», возникающий у многих больных в тяжелой форме течения инфекции.
«Цитокиновый шторм» — это воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов и, как следствие, гибель.
— Агентство получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин». Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФМБА.
Кроме того, препарат активно участвует в организации иммунного ответа и играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей.