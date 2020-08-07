Пять таблеток и одни капли: врач рассказал, какие лекарства нужно взять с собой в отпуск

От отравлений

Сорбенты понадобятся при ротавирусных и норовирусных инфекциях, пищевых отравлениях. А это первая опасность в теплых странах. Поэтому их с собой брать обязательно.



— Причем запас лучше иметь хороший, порций 10–15. Потому что болеет, как правило, вся семья. Что-нибудь съели на рынке — и пожалуйста, — объясняет доктор.



Кстати, вместе с сорбентами захватите что-нибудь от диареи — например, лоперамид. И помните, что воду пить только бутилированную и фрукты мыть тоже ей — чтобы сорбенты и противодиарейное все-таки не пригодились.



От переедания



На отдыхе, в новой стране хочется попробовать местную кухню. Экзотическая пища очень сильно отличается от повседневной, поэтому пищеварительной системе может потребоваться помощь.



— Ферменты лучше брать в дозировках побольше. Не классические 10 тысяч единиц липазы, которые идут во многих привычных препаратах, а лучше 25 тысяч (это написано на упаковке. — Прим. ред.), чтобы основательно было, — советует Скороходов.



От боли



Обязательно нужно захватить нестероидные противовоспалительные препараты. Например, ибупрофен. Они подойдут сразу в двух случаях. Если температура поднимется — можно сбить температуру, если что-то разболится — унять боль. Помогут, кстати, от головной боли, если переусердствуете с вечерними коктейлями или оригинальными местными напитками.

