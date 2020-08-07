Пять таблеток и одни капли: врач рассказал, какие лекарства нужно взять с собой в отпуск

Сезон отпусков в самом разгаре, многие уже поехали отдыхать, а кто-то только собирается. Если вы тоже сейчас пакуете чемоданы — помните, что нужно захватить аптечку. В незнакомом городе нужных препаратов может не оказаться под рукой, а если едете за границу — там они могут быть строго рецептурными, так что лучше запастись заранее. Но что именно брать? И сколько? Сегодня мы собираем аптечку в отпуск вместе с терапевтом Иваном Скороходовым.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
От отравлений
Сорбенты понадобятся при ротавирусных и норовирусных инфекциях, пищевых отравлениях. А это первая опасность в теплых странах. Поэтому их с собой брать обязательно.
— Причем запас лучше иметь хороший, порций 10–15. Потому что болеет, как правило, вся семья. Что-нибудь съели на рынке — и пожалуйста, — объясняет доктор.
Кстати, вместе с сорбентами захватите что-нибудь от диареи — например, лоперамид. И помните, что воду пить только бутилированную и фрукты мыть тоже ей — чтобы сорбенты и противодиарейное все-таки не пригодились.
От переедания
На отдыхе, в новой стране хочется попробовать местную кухню. Экзотическая пища очень сильно отличается от повседневной, поэтому пищеварительной системе может потребоваться помощь.
— Ферменты лучше брать в дозировках побольше. Не классические 10 тысяч единиц липазы, которые идут во многих привычных препаратах, а лучше 25 тысяч (это написано на упаковке. — Прим. ред.), чтобы основательно было, — советует Скороходов.
От боли
Обязательно нужно захватить нестероидные противовоспалительные препараты. Например, ибупрофен. Они подойдут сразу в двух случаях. Если температура поднимется — можно сбить температуру, если что-то разболится — унять боль. Помогут, кстати, от головной боли, если переусердствуете с вечерними коктейлями или оригинальными местными напитками.
От насморка
Не забудьте положить в аптечку сосудосуживающие препараты — самые обычные капли в нос. Морской бриз может быть коварен, и на пляже может элементарно продуть. Капли помогут не испортить отдых насморком.
От аллергии
Еще одно лекарство, которое обязательно должно быть в отпускной аптечке, — антигистаминное. Особенно, если вы склонны к аллергиям.
— Бывает, на отдыхе люди попробуют что-то новое, и окажется, что именно на это аллергия. А бывает и не аллергия, а ложная аллергия, когда человек просто переест чего-то. Но это тоже высыпания, крапивницы, которые также блокируются антигистаминными препаратами, — говорит терапевт.
И последнее: если вы постоянно или периодически принимаете какие-то препараты от хронических заболеваний — обязательно возьмите их с собой. Даже если сейчас болезнь не находится в острой фазе, пусть лекарство от нее будет под рукой. И маски не забудьте — в той же Турции без маски можно нарваться на серьезный штраф.