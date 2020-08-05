В сентябре коронавирус вспыхнет с новой силой: что нужно знать о второй волне

Эмоциональное напряжение и тревога сменяются чувством расслабленности. Хочется выдохнуть и сказать: «Все позади! Справились!» Снятие ограничительных мер, свободное перемещение по курортным зонам в России и открывшаяся возможность вылета в отдельные страны возвращают нас к образу жизни в доковидное время.



Ушел ли вирус вместе с нами на отдых?



Прокатившись первой волной по странам и континентам, SARS-CoV-2 не позволяет расслабленно вернуться к привычному образу жизни. Устойчивый рост заболеваемости отмечается в течение нескольких недель в целом ряде стран — в Испании, Германии, Франции, Японии, Австралии, Израиле, Румынии, Великобритании.



Отмечаются вспышки среди детских коллективов в летних лагерях и открывшихся школах (Израиль, США, Германия). Регулярно фиксируются крупные производственные вспышки (вспышка в Германии на консервном заводе и овощной ферме в Мамминге). Вновь появились случаи вспышек на борту круизных лайнеров (вспышка на круизном судне MS Roald Amundsen, Норвегия), что фактически делает невозможным возобновление круизного туризма в 2020 году.

