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Александр Солoвьёв

врач, эксперт лабораторной диагностики
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Александр Солoвьёв

врач, эксперт лабораторной диагностики

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В сентябре коронавирус вспыхнет с новой силой: что нужно знать о второй волне

По словам эксперта, во многих странах начался рост заболеваемости COVID-19

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Важно продолжать носить маски и соблюдать меры безопасности

Важно продолжать носить маски и соблюдать меры безопасности

В России каждый день снижается число заразившихся коронавирусом: сегодня, по данным оперштаба, зафиксировано 5 204 новых случая, а выздоровевших за сутки почти вдвое больше — 7 555. Значит ли это, что мы побеждаем COVID-19? Когда он снова наберет силу? И что делать, чтобы защитить себя? Объясняет эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

«Ситуация остается сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того чтобы расслабиться, нет» (В. В. Путин).

Эмоциональное напряжение и тревога сменяются чувством расслабленности. Хочется выдохнуть и сказать: «Все позади! Справились!» Снятие ограничительных мер, свободное перемещение по курортным зонам в России и открывшаяся возможность вылета в отдельные страны возвращают нас к образу жизни в доковидное время.

Ушел ли вирус вместе с нами на отдых?

Прокатившись первой волной по странам и континентам, SARS-CoV-2 не позволяет расслабленно вернуться к привычному образу жизни. Устойчивый рост заболеваемости отмечается в течение нескольких недель в целом ряде стран — в Испании, Германии, Франции, Японии, Австралии, Израиле, Румынии, Великобритании.

Отмечаются вспышки среди детских коллективов в летних лагерях и открывшихся школах (Израиль, США, Германия). Регулярно фиксируются крупные производственные вспышки (вспышка в Германии на консервном заводе и овощной ферме в Мамминге). Вновь появились случаи вспышек на борту круизных лайнеров (вспышка на круизном судне MS Roald Amundsen, Норвегия), что фактически делает невозможным возобновление круизного туризма в 2020 году.

В разных странах возвращаются к практике усиления противоэпидемических мер. Так, в Австралии, в связи с ростом заболеваемости в июле, после неэффективного карантина в Мельбурне (5 млн жителей) и распространения инфекции в штате Виктория власти с начала августа ввели комендантский час с 8:00 до 17:00, ограничили перемещения (не дальше 5 км от дома) и занятия спортом (не более 1 часа на улице), закрыли рестораны, бары и спортивные залы.

По словам эксперта, массовый летний отдых и начало учебного года могут вновь увеличить нагрузку на медработников

По словам эксперта, массовый летний отдых и начало учебного года могут вновь увеличить нагрузку на медработников

Причины роста заболеваемости

Рост заболеваемости связан с активным туризмом, групповыми развлечениями (дискотеки, ночные бары) и пренебрежением мерами профилактики: отказ от социальной дистанции, от ношения масок.

В Берлине приступили к добровольному тестированию возвращающихся туристов в аэропорту. По итогам первых 2300 исследований COVID-19 выявляется у 1% туристов. Важно понимать, что каждый невыявленный турист — носитель нового коронавируса будет потенциальным источником новых вспышек и цепочек распространения инфекции. В ряде стран вводится обязательная мера — самоизоляция на 14 дней после возвращения с отдыха.

Отдельной причиной роста заболеваемости является позднее внедрение системы раннего обнаружения инфицированных, включающей обязательное ПЦР-тестирование с получением быстрого результата исследования. Необходима динамическая корректировка стратегии тестирования с использованием метода ПЦР — важно активно выявлять новые случаи инфицирования до появления симптомов среди контактных, у возвращающихся с отдыха в регион, при выходе на работу, перед госпитализацией в нековидные стационары.

Какие прогнозы можно сделать?

Нужно ожидать неизбежного роста случаев заболеваемости COVID-19 и нового увеличения нагрузки на систему здравоохранения уже в конце августа и сентябре.

Неблагоприятные прогностические факторы:

  • массовый отпуск в условиях переполненных курортных зон Краснодарского края и Крыма, где происходит активное смешивание жителей разных регионов;
  • международный туризм после открытия отдельных туристических направлений в августе (Турция и др. страны);
  • отсутствие мер контроля за соблюдением требований профилактики инфицирования в общественных местах, на транспорте, при возвращении на работу в коллективы;
  • недостаточность ресурсов для проведения быстрого тестирования методом ПЦР с целью выявления бессимптомных носителей и контактных лиц. Эти контингенты требуют отдельного финансирования из бюджета и внебюджетных источников, т.к. не финансируются за счет средств ОМС;
  • начало учебного года в школах и вузах;
  • общее пренебрежение населением мерами индивидуальной профилактики.

В заключение хочется напомнить, что с окончанием теплых летних дней помимо новой коронавирусной инфекции нужно ожидать ежегодного подъема заболеваемости другими инфекциями: энтеровирусная инфекция в августе, сентябре и октябре с грозным проявлением в виде серозного менингита; кишечные вирусные инфекции — ротавирусная и норовирусная.

Начало осени ознаменуется ежегодным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничными нековидными пневмониями. Ожидания по гриппу в этом году достаточно тревожные, потому что начиная с сезона 2018/2019 года среди циркулирующих штаммов гриппа все большую роль играет новый генетический вариант гриппа А, ранее не включаемый в состав вакцин.

«Здоровье каждого из нас в наших руках. Об этом нужно всегда помнить»

Александр Соловьев

Важно не забывать про меры профилактики, рекомендованные для снижения риска инфицирования новым коронавирусом. Эти меры универсальны и защищают нас от других сезонных вирусных респираторных и кишечных вирусов.

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