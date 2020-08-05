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Новый прирост заболевших: данные о распространении COVID-19 в Ярославской области на 5 августа

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал обновлённые данные по заболеваемости в регионе

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Ежедневно в лабораториях Ярославской области проверяют более сотни анализов на коронавирус

Ежедневно в лабораториях Ярославской области проверяют более сотни анализов на коронавирус

В Ярославле зафиксирован новый прирост заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщил, что за последние сутки зарегистрировано 5204 новых случая заражения COVID-19 в 83 регионах.

— В Ярославской области инфекция выявлена у 39 человек, — уточнили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе COVID-19 был выявлен у 6229 человек, 31 — умер.

В целом в России за последние сутки умерли 139 человек, за весь период эпидемии — 14 490 человек.

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