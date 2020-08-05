Новый прирост заболевших: данные о распространении COVID-19 в Ярославской области на 5 августа

— В Ярославской области инфекция выявлена у 39 человек, — уточнили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе COVID-19 был выявлен у 6229 человек, 31 — умер.



В целом в России за последние сутки умерли 139 человек, за весь период эпидемии — 14 490 человек.

