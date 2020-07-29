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«Вирусы придут такие, от которых мы не прививались»: Путин проводит совещание по COVID-19

На связи члены правительства и оперативного штаба

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В эти минуты президент проводит оперативное совещание с членами правительства по коронавирусу. Следим за ним онлайн.

Видео: 360tv

На этом мы завершаем наш онлайн. Спасибо, что были с нами! Берегите себя и не болейте!

Президент благодарит всех за работу, желает успехов и надеется, что опыт борьбы с коронавирусом даром для страны не пройдет.

Путин говорит, что нужно отладить дистанционное общение больных и пациентов: если нет необходимости идти в больницу, нужно сделать так, чтобы человек консультировался удаленно.

В том числе и через портал госуслуг.

— Отдельное направление — создание вакцины от коронавируса. Напомню, что ключевое требование- доказанная эффективность и безопасность. Действовать нужно взвешенно и аккуратно, уверенность в вакцине должна быть абсолютной, — Путин.

— Нужно пополнить и сформировать запас необходимого медицинского оборудования в медорганизациях и аптеках. Они должны быть доступны по всей России, кроме того, должен оставаться резерв для лечения коек больных с коронавирусом. Нужно предусмотреть возможность быстрого развертывания коек из резерва, — Путин.

Путин говорит, что если речь заходит об охране здоровья, второстепенных вопросов быть не должно:

— Подводя итог, отмечу несколько приоритетных мер. Особые усилия должны быть сосредоточены на профилактической работе — прививках от гриппа. Они в прошлом году защитили от болезни миллионы людей. Национальный календарь прививок должен быть реализован в полном объеме. Ставить прививку или нет — это личный выбор каждого, но это и колоссальная ответственность за себя и тех, кто рядом. Принцип добровольности должен соблюдаться, но также и важна просветительская работа.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что во время ЕГЭ не было вспышек коронавируса. Всё прошло хорошо. Опыт проведения экзаменов пойдет для организации нового учебного года в России.

Ограничение массовых мероприятий останется до конца августа — Собянин.

16,5 тысячи коек, которые раньше выделили под лечение коронавируса, переведены обратно для работы с плановыми пациентами — Собянин.

В Москве ситуация с выявляемостью ковида снизилась в 10 раз — до 650 человек в сутки вместо 6500, которые были на пике.

Крупные города, которые не прошли этот период, до сих пор переживают всплески.

О ситуации в регионах докладывает Сергей Собянин:

— Ситуация в целом постепенно улучшается, но в ряде регионов всё сложно. Расслабляться нам нельзя, особенно в преддверии осени.

В Росрезерв пойдут маски, очки, антисептики и защитные костюмы, — Минпромторг.

Цыб говорит, что маски, перчатки, защитные костюмы и очки, антисептики — всё это делается в России. С запасом закрываются потребности внутреннего рынка.

— Чтобы система здравоохранения подошла к осенне-зимнему сезону во всеоружии, это оружие надо иметь, — прокомментировал Путин.

Слово Сергею Цыбу, первому замминистра промышленности и торговли.

— Ни в морской, ни в пресной воде коронавирус не размножается, но может сохраняться. Вирус не устойчив к воздействию температур. Кипячение убивает его мгновенно, — Попова.

Попова говорит, что дети пропустили вакцинацию от кори — это тоже тревожный звонок. Охват прививками должен быть 98%, чуть меньше двух месяцев остается, чтобы его нарастить.

— Всю весну и часть лета мы работали с моноинфекцией, мы работали так, что несколько человек можно было положить в одну палату. Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя, — отмечает Попова. — Необходимо увеличить масштаб тестирования, лабораторных исследований, подготовить койки, чтобы избежать новых вспышек инфекций — на этот раз не только коронавируса.

— Вирусы гриппа к нам придут такие, от каких мы не прививались в прошлые годы, — Попова.

Глава Роспотребнадзора говорит, что прививать надо больше населения, особенно группы риска — не менее 75% людей в них. Вакцинация пройдет за счет федерального бюджета.

— Выбранная стратегия поэтапного снятия ограничений оправдывается. Но впереди та инфекция и тот сезон, — говорит Попова, имея в виду грядущий сезон гриппа.

Особенностью вирусного сезона будет циркуляция всех вирусов, в том числе COVID-19.

На связи глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, фиксируется снижение.

Россия возвращается к диспансеризации и вакцинации.

— Важно, чтобы не в целом регион оценивался, а конкретно муниципалитет, где возобновляется диспансеризация, — Мурашко.

Минздрав подготовил методички, по которым больницы снова будут работать с пациентами, как до пандемии.

— Мы наблюдаем снижение госпитализированных пациентов, но тем не менее их по-прежнему много, — Мурашко.

Глава Минздрава также сообщил, что отмечается игнорирование населением противоэпидемиологических мер, и это чревато ростом заболевших.

Врачи и эксперты Минздрава уезжают в другие регионы и даже страны для помощи борьбы с COVID-19. Сейчас десант врачей работает в Хабаровском крае и еще в восьми странах.

3 тысячи россиян в реанимации с COVID-19

— В марте мы входили с 25 тысячами коек, в июне коек было уже 185 тысяч. 25 тысяч коек — это реанимационная защита, что позволило не допустить критической загруженности и дефицита. Продолжаются поставки аппаратов ИВЛ, еще 4 тысячи аппаратов появятся в июле–августе, — Мурашко.

Почти 100 тысяч пациентов остаются в больницах с пневмонией и коронавирусом. 3 тысячи человек — в реанимациях.

Голикова надеется, что опыт, полученный в борьбе с коронавирусом, позволит сохранить жизни людей в будущем.

Следующим выступает глава Минздрава Мурашко.

Когда будет вакцина

Голикова говорит о вакцине от коронавируса:

— Перспективы у двух вакцин — одна разработана в институте Гамалеи, запуск в промышленное производство предполагается в сентябре. Еще одна вакцина разработана «Вектором», регистрация планируется в сентябре, производство — в октябре.

На особом контроле организация дистанта для иностранных студентов, которые не смогут прибыть вовремя на учебу.

— Дистант не должен разочаровать студентов, выбравших наши вузы, — Голикова.

Учебный год начнется в срок

Новый учебный год будет начат традиционно в сентябре. Во всех школах будет проведена дезинфекция, будут термометры и средства индивидуальной защиты.

92% вузов начнут учебу с 1 сентября, остальные — с 14-го. Переносить срок учебы можно, но не более чем на два месяца.

— Предстоящий эпидсезон — особенный, осложнен ковидом. На сегодняшний день 68 субъектов сообщили о готовности к осенне-зимнему периоду. Есть средства защиты, койки и медикаменты. Это не только препараты от коронавирусной инфекции и другие вирусные препараты, — Голикова.

Голикова говорит, что от гриппа к началу пандемии были привиты почти 50% населения. С учетом складывающейся ситуации привить нужно 60% населения.

На закупку вакцин предусмотрено 12,5 миллиарда рублей. Первая поставка вакцин в регионы начнется 31 августа 2020 года.

Необходимо и дальше по максимуму тестировать на коронавирус, а также изолировать больных и контактных — чтобы избежать новых вспышек.

Регионам необходимо использовать период снижения заболеваемости COVID-19 для того, чтобы нарастить профилактику ОРВИ.

Голикова упоминает грядущий сезон гриппа и ОРВИ.

— Я бы хотела напомнить, что в общем числе заболеваний пневмонии — 24%, ОРВИ — 37%, заболевания без клинических проявлений — тоже 37%. Подъем заболеваемости начинается в сентябре. Еженедельно регистрируются 600–800 тысяч заболеваний, доля гриппа — не более 1%, но, начиная с середины декабря, он растет. На пике — от 1 миллиона заболеваний гриппом еженедельно.

Слово Татьяне Голиковой, вице-премьеру РФ:

— Ситуация с распространением коронавируса в РФ снижается. Показатель смертности остается на низком уровне — менее 2,5%, это меньше, чем в ряде стран мира.

Владимир Путин в начале совещания отметил, что число заболевших коронавирусом снижается, регионы постепенно выходят из изоляции.

— Но лодка может качнуться в любую сторону, — отметил президент, комментируя статистику по коронавирусу в стране.

Решения по снятию ограничений, связанных с коронавирусом, должны быть осторожными, заявил Путин. Необоснованная поспешность чревата повторным ростом заболевших.

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