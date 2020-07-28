В больницах больше 300 человек: оперштаб Ярославской области сообщил о новых заразившихся COVID-19

В Ярославской области за последние сутки, по данным на 28 июля, коронавирусом заразилось 39 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 5916 человек. Примерно половина из них — 2993 заболевших — в Ярославле, 832 — в Рыбинске. На третьем месте находится Ярославский район с 314 заразившимися.



Выздоровело за сутки 49 человек (с начала эпидемии — 5234 человека). Новых летальных исходов нет (всего в регионе умерло 25 человек).



— Всего госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 362 пациента — 139 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 223 с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.

