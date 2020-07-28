Время проверить аптечку: какие лекарства всегда должны быть под рукой, а что пора выбрасывать

Выбросить: гомеопатию



Об этом говорится постоянно, но в гомеопатию многие всё равно верят. Один из аргументов: будь она вредна — ее бы запретили. И, в принципе, она действительно не так уж и вредна, по мнению врачей. Просто и пользы от нее никакой.



— Гомеопатия не доказала своей эффективности ни в одном крупном исследовании. Если лекарство и сработает — это будет эффект плацебо. В инструкции написано, что в нем содержатся антитела к определенным типам интерферонов. Но в той же инструкции нет ни фармакодинамики, ни фармакокинетики. То есть препарат не апробирован. Да, эти препараты можно использовать, но если динамика ухудшается — нужно идти к врачу, — советует врач-терапевт Елена Федорова.



Добавить: ингибиторы нейраминидазы (противовирусные)



Не все препараты от гриппа и простуды одинаково бесполезны. Если вирус попадает в организм, то он встраивается в клетки и в геометрической прогрессии размножается. Строение вирусов таково, что убить их крайне сложно. Противовирусные препараты для лечения гриппа есть, но их не так много. И это не гомеопатические средства, которые так часто рекламируют, а ингибиторы нейраминидазы. Они не дают вирусу проникнуть в здоровые клетки. Например, к ним относится осельтамивир. Но начинать принимать их нужно как можно раньше, в первые сутки болезни.

