Время проверить аптечку: какие лекарства всегда должны быть под рукой, а что пора выбрасывать

Мы всегда говорим, что принимать любые препараты нужно только по назначению врача. Тем не менее бывают ситуации, когда и помощь нужна прямо сейчас, и для вызова скорой повода еще нет. На всякий случай в каждом доме есть своя аптечка, и у каждого она отличается — зависит от хронических заболеваний, противопоказаний и личных предпочтений. Но некоторые препараты на этот самый всякий случай должны быть в каждой аптечке, а другие — пора выкинуть и забыть. Разбираемся вместе с врачами, какие и почему.
Выбросить: гомеопатию
Об этом говорится постоянно, но в гомеопатию многие всё равно верят. Один из аргументов: будь она вредна — ее бы запретили. И, в принципе, она действительно не так уж и вредна, по мнению врачей. Просто и пользы от нее никакой.
— Гомеопатия не доказала своей эффективности ни в одном крупном исследовании. Если лекарство и сработает — это будет эффект плацебо. В инструкции написано, что в нем содержатся антитела к определенным типам интерферонов. Но в той же инструкции нет ни фармакодинамики, ни фармакокинетики. То есть препарат не апробирован. Да, эти препараты можно использовать, но если динамика ухудшается — нужно идти к врачу, — советует врач-терапевт Елена Федорова.
Добавить: ингибиторы нейраминидазы (противовирусные)
Не все препараты от гриппа и простуды одинаково бесполезны. Если вирус попадает в организм, то он встраивается в клетки и в геометрической прогрессии размножается. Строение вирусов таково, что убить их крайне сложно. Противовирусные препараты для лечения гриппа есть, но их не так много. И это не гомеопатические средства, которые так часто рекламируют, а ингибиторы нейраминидазы. Они не дают вирусу проникнуть в здоровые клетки. Например, к ним относится осельтамивир. Но начинать принимать их нужно как можно раньше, в первые сутки болезни.
Выбросить: анальгин
Обезболивающие лекарства в принципе непросты: одни плохо влияют на почки, другие — на печень, третьи — на ЖКТ. Но анальгин и лекарства, которые его содержат, особо опасны.
— В США метамизол (международное название анальгина. — Прим. ред.) запрещен с 1977 года. Он может вызывать агранулоцитоз (снижение количества гранулоцитов в крови. — Прим. ред.), — говорит заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова.
К гранулоцитам относятся нейтрофилы — именно они реагируют на первый иммунный ответ. Так что, принимая анальгин от зубной боли, можно снизить сопротивляемость организма развивающемуся в зубе воспалению.
Добавить: нестероидные противовоспалительные препараты
Не пугайтесь названия, нестероидные противовоспалительные препараты — это знакомые нам обезболивающие. Например, ибупрофен. Во-первых, они убирают боль, во-вторых, снижают температуру — это удобно, два в одном. Но перебарщивать с ними не надо, потому что они негативно влияют на ЖКТ. Так что, если есть возможность обезболить что-то снаружи, выбирайте этот вариант. В аптечке лучше держать сразу два вида мазей или гелей с нестероидными противовоспалительными препаратами.
— Они бывают с разогревающим компонентом, а бывают без. Первые можно использовать при травмах конечностей: например, если потянули ногу. А вот на спину или шею используем мазь или гель без разогревающего компонента, потому что он расширяет сосуды, усиливает отек и может привести к ухудшению, — объясняет практикующий врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов.
Подробнее о том, что нужно, а чего нельзя делать, когда болит спина, можно почитать в нашем материале. Самомассаж, например, плохая идея.
Выбросить: спазмолитики
По словам Скороходова, нельзя самостоятельно применять спазмолитики (например, дротаверин. — Прим. ред.), которые мы обычно пьем при болях в животе. Это может привести не только к облегчению симптомов, но и к затруднению диагностики. Из-за этого можно пропустить серьезную патологию, поэтому лучше дома их не держать. Со спазмами — сразу к врачу.
Добавить: ферменты, сорбенты и антациды
Ферменты (например, панкреатин. — Прим. ред.) необходимы, когда вы переели: они помогают переваривать пищу, убирают тяжесть в животе и подташнивание. Сорбенты — в случае отравления. Это может быть и активированный уголь, и современные препараты.
Изжога тоже случается, поэтому в аптечке стоит иметь антациды — препараты от нее. Только ими, как и всем остальным, нельзя увлекаться — при постоянном приеме они могут только ухудшить состояние и даже вызвать серьезные заболевания. Так что если повторяется уже несколько раз — к доктору.
— Как я ориентирую своих пациентов: всё, что вы применяете, — это симптоматическая терапия. Но если у вас есть регулярная потребность в убирании симптома — значит, это уже патология и повод обратиться к врачу. Эффективность терапии, назначенной врачом, как раз и заключается в том, что потребность в этих препаратах пропадает, — объясняет врач-терапевт.
Выбросить: препараты «для иммунитета»
Иммуностимуляторы применяют, когда у пациента действительно выявляется иммунодефицитное состояние. Но это совсем не те препараты, что продаются массово в аптеках, и назначать их должен врач: серьёзные иммунодефициты — вещь достаточно редкая. Человеку здоровому для иммунитета нужны не «волшебные таблетки», а здоровый образ жизни, правильное питание и полноценный сон.
А вот массово рекламирующиеся интерфероны, их индукторы, гомеопатические препараты и адаптогены эффективности не доказали. Так что в лучшем случае вы просто потратите деньги, а в худшем — можете столкнуться с неприятными побочными эффектами.
Некоторые «иммуностимуляторы» еще недавно имели совсем другое предназначение. Например, госсипол (известный нам как «Кагоцел». — Прим. ред.) долго использовался как противозачаточный препарат, вызывая нарушение сперматогенеза. В конце 1990-х годов исследовательская группа ВОЗ обнаружила, что длительное применение препарата приводит к мужскому бесплодию — об этом пишет «Фонтанка». В «Ингавирине» действующее вещество называется витаглутам, который просто недостаточно изучен.
Добавить: бинты, зеленку и мазь от ожогов
Еще в аптечке должны быть перевязочные материалы (бинт, пластырь), антисептики. Доктор советует зеленку — йод жжется. А перекиси недостаточно — она хороша именно в момент, когда мы промываем рану, загрязненную, например, частичками земли. Когда происходит реакция и перекись пенится, эти пузырьки вымывают всю грязь. Потом просушиваем и наносим антисептик — бриллиантовую зелень или хлоргексидин.
Еще один необходимый препарат — крем или мазь с декспантенолом. Он заживляет, его используют при начальных признаках дерматита и ожогах. Последнее достаточно распространенная травма, так что вполне может пригодиться. Даже если вы никогда не хватаете голыми руками горячие сковородки и не проливаете на себя чай, декспантенол пригодится при солнечных ожогах.
Конечно, кроме всего этого списка дома должны быть все лекарства, которые вы принимаете регулярно или периодически по назначению врача. И не забывайте иногда заглядывать в аптечку и проверять, не вышел ли срок годности у препаратов: возможно, что-то уже пора выбрасывать и купить на замену то же самое, но новое. Лекарства с истекшим сроком годности использовать нельзя.