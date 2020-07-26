«В трансвеститы потянет»: врач Александр Мясников — о последствиях дистанционного обучения

Доктор Мясников высказался против дистанционного обучения
Дистанционное обучение никогда не заменит очное, а также может стать причиной желания ребенка сменить пол. Об этом в своем Telegram-канале заявил доктор и телеведущий Александр Мясников.
— При посещении школы ребёнок получает не только образование, но, что по жизни оказывается более важным — навыки «межвидового» общения. И подерутся во дворе и девочку за косичку дёрнет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет, — написал Мясников.
По словам доктора, никакое дистанционное обучение не заменит очное. Он считает, что уровень образования «упал ниже критической отметки».
Мясников также привел несколько аргументов в защиту сохранения очной формы обучения в школах.
— Родители — как правило работающие люди, в том числе и врачи и медсестры. И работники Роспотребнадзора кстати. Им что, всем с работы уходить, чтобы с детьми сидеть? — задается вопросом врач.
Кроме того, по словам доктора, дети не болеют коронавирусом, а значит не стоит опасаться, что они станут переносчиками инфекции и заразят родителей.
— Родители школьников по определению люди до 40 лет. То есть и они тяжело не болеют. Процент тяжелых случаев у них менее 1%. То есть при самых плохих раскладах и они получат максимум ОРЗ. Остаются бабушки и дедушки. Но если они живут в семье, то риски у них и так есть от домочадцев, один (как правило) ребёнок тут мало что изменит! — уверен Мясников.
Доктор также подчеркнул, что организация жизни старшего поколения — это «семейное дело».
— При обострении эпидобстановки вам самим придётся решать вопрос пожилых родителей: тут вам никто не поможет. Больницы и поликлиники для них — последнее место, куда они могут пойти, там наивысшие концентрации инфекций, — заключил врач.
А вы поддерживаете дистанционную форму обучения?
Ранее Александр Мясников заявил, что шансы заразиться коронавирусом выше у тех, кто этого боится. Врач считает, что страх и стресс снижают иммунитет.