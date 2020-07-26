«В трансвеститы потянет»: врач Александр Мясников — о последствиях дистанционного обучения

Мясников также привел несколько аргументов в защиту сохранения очной формы обучения в школах.

— Родители — как правило работающие люди, в том числе и врачи и медсестры. И работники Роспотребнадзора кстати. Им что, всем с работы уходить, чтобы с детьми сидеть? — задается вопросом врач.



Кроме того, по словам доктора, дети не болеют коронавирусом, а значит не стоит опасаться, что они станут переносчиками инфекции и заразят родителей.

— Родители школьников по определению люди до 40 лет. То есть и они тяжело не болеют. Процент тяжелых случаев у них менее 1%. То есть при самых плохих раскладах и они получат максимум ОРЗ. Остаются бабушки и дедушки. Но если они живут в семье, то риски у них и так есть от домочадцев, один (как правило) ребёнок тут мало что изменит! — уверен Мясников.

Доктор также подчеркнул, что организация жизни старшего поколения — это «семейное дело».

— При обострении эпидобстановки вам самим придётся решать вопрос пожилых родителей: тут вам никто не поможет. Больницы и поликлиники для них — последнее место, куда они могут пойти, там наивысшие концентрации инфекций, — заключил врач.