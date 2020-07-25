28 июля вторник
СЕЙЧАС +17°С
usd 71.58
eur 83.78
Тема дняЕГЭ на 100 баллов: секрет успеха от школьника

Все новости

Все новости
Здоровье

В Минздраве предложили увеличить штраф за употребление наркотиков

С такой инициативой выступил психиатр-нарколог Евгений Брюн

972
6Обсудить

Поделиться

Главный нарколог Минздрава предложил увеличить штрафы за употребление наркотиков

Главный нарколог Минздрава предложил увеличить штрафы за употребление наркотиков

Увеличить штрафы за употребление наркотиков предложили в Минздраве РФ

За употребление наркотиков необходимо ужесточить наказание. Штраф за такое правонарушение должен быть не менее 10 тысяч рублей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

— Хорошая идея (увеличить штраф за употребление наркотиков. — Прим. ред.). Я думаю, наше законодательство позволяет это делать, — заявил нарколог. — Просто размер штрафа должен быть адекватно высокий. Я думаю, что не менее десяти тысяч рублей.

Брюн считает, что нельзя разделять наркотики по составу и силе воздействия на организм, а также назначать различное по степени наказание в зависимости от употребляемых нарушителями веществ.

— Ничего делить нельзя, у нас единое законодательство — международное и национальное — и оно между собой согласуется. Нет сильных, нет слабых. Наркотики — всё наркотики, — подчеркнул он.

По мнению нарколога, увеличение штрафов должно привести к снижению употребления наркотических веществ.

— Я думаю, что значительная часть людей задумается, употреблять [наркотики] или нет, если «развлекаться» таким образом будет экономически невыгодно, — добавил Евгений Брюн.

Отметим, что по действующей сейчас статье 6.9 КоАП РФ за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее главный инфекционист Минздрава рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса. Она будет не такой опасной.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Минздрав РФинициативанаркотикиштраф
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!