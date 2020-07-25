В Минздраве предложили увеличить штраф за употребление наркотиков

Брюн считает, что нельзя разделять наркотики по составу и силе воздействия на организм, а также назначать различное по степени наказание в зависимости от употребляемых нарушителями веществ.

— Ничего делить нельзя, у нас единое законодательство — международное и национальное — и оно между собой согласуется. Нет сильных, нет слабых. Наркотики — всё наркотики, — подчеркнул он.



По мнению нарколога, увеличение штрафов должно привести к снижению употребления наркотических веществ.

— Я думаю, что значительная часть людей задумается, употреблять [наркотики] или нет, если «развлекаться» таким образом будет экономически невыгодно, — добавил Евгений Брюн.

Отметим, что по действующей сейчас статье 6.9 КоАП РФ за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч или административный арест на срок до 15 суток.

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