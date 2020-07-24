Глава Минздрава: ни одному пациенту с COVID-19 в России не отказали в медпомощи

Глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня заявил, что в России один из самых низких показателей смертности от коронавирусной инфекции. Летальность, по его словам, сейчас составляет 1,62%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также сказал, что за время пандемии в РФ не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с COVID-19.
Ранее истории о том, как людям пришлось добиваться лечения едва ли не с боем, стали поступать со всей страны. Так, например, в Екатеринбурге приезда скорой с трудом добивалась семья из 7 человек, в Новосибирске также говорили о том, что от пациентов скрывают информацию о диагнозе и лечении, а в Ярославле мужчина смог попасть в больницу только когда сам доказал, что болеет коронавирусом.
По последним данным, в России выявили в общей сложности 800 849 заболевших в 85 регионах. За последние сутки в России — 5811 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Также за сутки зафиксировали 154 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 13 046 человек.