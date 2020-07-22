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Госдума запретила курить айкос и кальяны в ресторанах

Вейпы тоже под запретом

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За курение айкоса будут штрафовать

За курение айкоса будут штрафовать

Госдума сегодня на последнем заседании весенней сессии приняла закон, приравнивающий электронные сигареты, вейпы, айкосы (IQOS) и кальяны к сигаретам. Все правила и запреты, которые касались курения и продажи табака, теперь распространяются на всю никотиносодержащую продукцию. Поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступят в силу со дня официального опубликования.

За курение электронных сигарет, вейпов и кальянов будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. Сейчас такой размер штрафа предусмотрен за курение сигарет в запрещенных местах (к примеру, в школах, больницах и учреждениях культуры). При этом за курение электронной сигареты на детской площадке придется заплатить 2000–3000 рублей.

Ранее Госдума приняла законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях, увеличив штрафы за продажу насвая, сосательного табака (снюса) и табачных изделий несовершеннолетним. Максимальный размер штрафов за продажу несовершеннолетнему табачной продукции для граждан будет увеличен с 5 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц — со 150 до 300 тысяч рублей.

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Госдумановые законы
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