Госдума запретила курить айкос и кальяны в ресторанах

Госдума сегодня на последнем заседании весенней сессии приняла закон, приравнивающий электронные сигареты, вейпы, айкосы (IQOS) и кальяны к сигаретам. Все правила и запреты, которые касались курения и продажи табака, теперь распространяются на всю никотиносодержащую продукцию. Поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступят в силу со дня официального опубликования.



За курение электронных сигарет, вейпов и кальянов будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей . Сейчас такой размер штрафа предусмотрен за курение сигарет в запрещенных местах (к примеру, в школах, больницах и учреждениях культуры). При этом за курение электронной сигареты на детской площадке придется заплатить 2000–3000 рублей.

