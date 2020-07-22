Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов

Есть и компоненты, которые производитель обязан указать на этикетке, сколько бы их ни было в составе. Это вещества и продукты, которые могут вызвать аллергию или противопоказаны при отдельных видах заболеваний. К ним относятся, например, злаки, морепродукты, яйца, рыба, молоко, сельдерей и многие другие продукты. Именно поэтому на упаковке семечек бывают метки о возможном содержании орехов: если ее не будет, а фундук в пакете обнаружится — это будет нарушением. А еще этот же пункт не позволяет скрыть даже минимальное количество сои в продукте — она тоже есть в этом списке.



Эти загадочные «ешки»



С тем, что обязательно должно быть в составе, разобрались, а теперь попытаемся понять, чего там быть не должно. Вопреки убеждению многих, маркировка «Е» на продуктах не так вредна, как кажется. Сама буква «Е» — это Европа, то есть она обозначает кодирование добавки по европейскому стандарту.



— Пищевые добавки нужны для того, чтобы придать определенные свойства: это могут быть консерванты, предотвращающие порчу, могут быть ароматизаторы или красители, антислеживатели для сыпучих продуктов. То есть, все это нужно, чтобы получился приятный, красивый и вкусный продукт, — объясняет научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян.

