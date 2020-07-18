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ВОЗ зафиксировала суточный рекорд заболевших коронавирусом в мире

По данным организации, за последние 24 часа выявили более 237 тысяч новых заболевших

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В мире за прошедшие сутки зарегистрирован рекорд по количеству заразившихся <nobr class="_">COVID-19</nobr>

В мире за прошедшие сутки зарегистрирован рекорд по количеству заразившихся COVID-19

ВОЗ: в мире выявлено рекордное количество заболевших за сутки

18 июля в мире зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает Всемирная организация здравоохранения.

За последние 24 часа инфекцию, первая вспышка которой была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря, выявили у 237 743 человек по всему миру.

Последний раз рекордное значение ВОЗ фиксировала в прошедшее воскресенье, 12 июля. Тогда за сутки в мире было выявлено более 230 новых случаев COVID-19.

В России суточный прирост сегодня составил 6406 человек, число умерших от COVID-19 превысило 12 тысяч.

Ранее в Роспотребнадзоре и Всемирной организации здравоохранения уже заявляли о том, что нас ждет вторая волна коронавируса. При этом в ВОЗ уверены, что пока не закончилась и первая. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 1 июля сообщил, что 60% всех случаев COVID-19 были зарегистрированы только в прошлом месяце.

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COVID-19ВОЗкоронавирус
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