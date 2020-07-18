ВОЗ зафиксировала суточный рекорд заболевших коронавирусом в мире

ВОЗ: в мире выявлено рекордное количество заболевших за сутки
18 июля в мире зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает Всемирная организация здравоохранения.
За последние 24 часа инфекцию, первая вспышка которой была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря, выявили у
Последний раз рекордное значение ВОЗ фиксировала в прошедшее воскресенье, 12 июля. Тогда за сутки в мире было выявлено более 230 новых случаев
В России суточный прирост сегодня составил
Ранее в Роспотребнадзоре и Всемирной организации здравоохранения уже заявляли о том, что нас ждет вторая волна коронавируса. При этом в ВОЗ уверены, что пока не закончилась и первая. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 1 июля сообщил, что 60% всех случаев