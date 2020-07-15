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Голикова заявила, что в России более 100 штаммов коронавируса

Вирус продолжает мутировать

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Прежде глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о нескольких десятках штаммов<br>

Прежде глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о нескольких десятках штаммов

В России выделено более 100 штаммов коронавируса. Об этом сегодня рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

— После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100, — цитирует ее РИА «Новости».

Вице-премьер добавила, что отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого вируса.

Ранее зарубежные ученые говорили о существовании трех «вариантов» коронавируса. Вероятнее всего, имелись ввиду клайды — группы родственных штаммов вируса. По словам вирусологов, он и дальше продолжит мутировать. Скорее всего, со временем вирус станет более заразным и менее смертельным.

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Татьяна Голиковакоронавирусздоровье
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