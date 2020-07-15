«Обещали 100 тысяч рублей»: добровольцы рассказали, как на них тестировали вакцину от COVID-19

Сами добровольцы поделились тем, как чувствовали себя во время испытаний вакцины.

— Обоняние не пропадало ни у кого, но я знаю, что была температура у нескольких человек, головная боль. Сама я не обращалась к психологам, но к нескольким приходили специалисты. Конечно, это тяжело — видеть родных и ребенка только в Skype, — рассказала одна из участниц эксперимента.

По ее словам, добровольцам обещали вознаграждение в районе ста тысяч рублей. Чуть позже мы опубликуем более подробный репортаж с историями участников эксперимента.