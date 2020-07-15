Продолжаем заражаться: за сутки в Ярославской области ещё 40 человек заболели коронавирусом

В Ярославской области продолжает распространяться коронавирусная инфекция. За сутки опасный для лёгких вирус подтвердили ещё у 40 человек, об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

— Всего заболевших с начала пандемии 5387, новых выздоровевших за сутки — 108 человек, а за всё время 4544, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.