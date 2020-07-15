15 июля среда
СЕЙЧАС +24°С
usd 71.13
eur 80.62
Тема дняНашествие клещей: как спастись

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

Продолжаем заражаться: за сутки в Ярославской области ещё 40 человек заболели коронавирусом

Подробные данные о COVID-19 на 15 июля

1 854
11 Обсудить

Поделиться

Каждый день врачи со всей области привозят новые мазки в лаборатории&nbsp;

Каждый день врачи со всей области привозят новые мазки в лаборатории 

В Ярославской области продолжает распространяться коронавирусная инфекция. За сутки опасный для лёгких вирус подтвердили ещё у 40 человек, об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

— Всего заболевших с начала пандемии 5387, новых выздоровевших за сутки — 108 человек, а за всё время 4544, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Очаги заражения в регионе:

  • Ярославль — 2757;
  • Рыбинск — 754;
  • Ростовский МР — 297;
  • Ярославский МР — 266;
  • Переславский городской округ — 245;
  • Гаврилов-Ямский МР — 223;
  • Рыбинский МР — 164;
  • Тутаевский МР — 156;
  • Угличский МР — 97;
  • Борисоглебский МР — 109;
  • Некрасовский МР — 75;
  • Большесельский МР — 68;
  • Даниловский МР — 52;
  • Некоузский МР — 43;
  • Пошехонский МР — 39;
  • Первомайский МР — 17;
  • Брейтовский МР — 12;
  • Мышкинский МР — 7;
  • Любимский МР — 6.

В больницах находится 444 человека, из них только 113 числятся в официальной статистике заболевших, ещё 331 попали в отделения с признаками COVID-19, но пока не получили результаты анализов. Таким образом, болеют больше 1100 человек, большая часть заражённых лечится дома.

— лабораторных исследований за сутки — 1370;

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 294 человека;

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1697 человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!