Продолжаем заражаться: за сутки в Ярославской области ещё 40 человек заболели коронавирусом

В Ярославской области продолжает распространяться коронавирусная инфекция. За сутки опасный для лёгких вирус подтвердили ещё у 40 человек, об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
— Всего заболевших с начала пандемии 5387, новых выздоровевших за сутки — 108 человек, а за всё время 4544, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.
Очаги заражения в регионе:
- Ярославль — 2757;
- Рыбинск — 754;
- Ростовский МР — 297;
- Ярославский МР — 266;
- Переславский городской округ — 245;
- Гаврилов-Ямский МР — 223;
- Рыбинский МР — 164;
- Тутаевский МР — 156;
- Угличский МР — 97;
- Борисоглебский МР — 109;
- Некрасовский МР — 75;
- Большесельский МР — 68;
- Даниловский МР — 52;
- Некоузский МР — 43;
- Пошехонский МР — 39;
- Первомайский МР — 17;
- Брейтовский МР — 12;
- Мышкинский МР — 7;
- Любимский МР — 6.
В больницах находится 444 человека, из них только 113 числятся в официальной статистике заболевших, ещё 331 попали в отделения с признаками COVID-19, но пока не получили результаты анализов. Таким образом, болеют больше 1100 человек, большая часть заражённых лечится дома.
— лабораторных исследований за сутки — 1370;
— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 294 человека;
— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1697 человек.