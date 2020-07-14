В Переславле началось расследование из-за смерти двух медсестёр от коронавируса

Историю 63-летней Галины Олейник рассказала её дочь, заразившаяся коронавирусом вслед. Женщина постоянно жаловалась на жар в лёгких, болезнь развивалась бурно — из Переславля с 70% поражением лёгких её увезли в Ярославль, подключили на ИВЛ. Но в себя женщина уже не пришла, смерть констатировали 21 мая. Галина Олейник работала на приёме в женской консультации, её дочь подозревает, что мать заразилась коронавирусной инфекцией на работе.

История Валентины Наумовой получила общественный резонанс из-за того, что два месяца назад медсестра стала героиней ролика о работе врачей во время пандемии. На видео женщина рассказывала, как она ежедневно берёт мазки на анализы у тех, кто оказался на карантине по COVID-19. Медсестра в одноразовых средствах индивидуальной защиты ходила по домам потенциальных больных. На момент смерти ей был всего 41 год.

— Необходимо понимать, средства индивидуальной защиты не дают 100-процентной гарантии избежать заражения коронавирусной инфекцией. Тому пример главная ковидная лечебница России Коммунарка, обеспеченная СИЗ по наивысшему разряду, главный врач которой Денис Проценко также не избежал заражения, — написал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков, рассказывая про начало расследования смерти медсестёр. — Вместе с тем очень важно, чтобы расследование случаев профессионального заболевания было максимально объективным, и медики, а также их родственники, получили положенные компенсации.