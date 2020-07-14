14 июля вторник
СЕЙЧАС +22°С
usd 70.75
eur 80.09
СрочноВ Ярославле пропал 10-летний мальчик

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

Дальше не снижается: в Ярославской области за сутки ещё 41 человек заболел коронавирусом

Данные от федерального оперативного штаба на 14 июля

1 851
12 Обсудить

Поделиться

Каждый день ярославцы продолжают заражаться коронавирусом&nbsp;

Каждый день ярославцы продолжают заражаться коронавирусом 

В Ярославской области каждый день десятки человек продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. По данным на утро 14 июля, в регионе COVID-19 подтвердили ещё у 41 человека.

— За всё время это 5347 человек. Выздоровели за сутки — 99 человек. Всего 4436 выздоровевших с начала пандемии, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

В России за минувшие сутки подтверждено 6248 положительных тестов на коронавирус, из них 24,5% болеют без симптомов. Умерли за день ещё 175 человек (за всё время — 11 614).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!