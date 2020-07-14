Дальше не снижается: в Ярославской области за сутки ещё 41 человек заболел коронавирусом

В Ярославской области каждый день десятки человек продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. По данным на утро 14 июля, в регионе COVID-19 подтвердили ещё у 41 человека.

— За всё время это 5347 человек. Выздоровели за сутки — 99 человек. Всего 4436 выздоровевших с начала пандемии, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.