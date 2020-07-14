Доктор, это не лечится? Как кодируют от алкоголизма в России и почему это не работает

Стереотип про русского с водкой, балалайкой и медведем кажется смешным, но если с балалайками и медведями у нас и правда не сложилось, то вот по алкоголю статистика не самая утешительная — по данным Росстата, в конце 2019 года на учете у наркологов из-за алкоголя находились миллион двести тысяч человек. А ведь в это число входят только те, кто добровольно обратился за лечением или попал в больницу в состоянии алкогольного психоза, в том числе так называемой «белой горячки». Напивающиеся по пятницам офисные работники и отдыхающие с рюмкой трудяги без проблем со здоровьем в эту статистику не попадают.
А тем временем ученые нас пугают тем, что даже пара бутылок пива по пятницам — уже повод задуматься о здоровье своем или близкого человека. Мы поговорили с экспертами о том, когда на самом деле пора бить тревогу, и разобрали самые распространенные варианты лечения: от кодировки до гипноза.
Кто тут алкоголик?
Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.
— Есть очень много «модификаторов» на количество выпитого алкоголя. Это и уровень обмена веществ, и индекс массы тела, и уровень активности гормонов, которые участвуют в распаде алкоголя и его продуктов. Если говорить с точки зрения психиатрии и обобщать, то можно было бы дать такое определение: алкогольная зависимость начинается с того момента, когда мысли о выпивке становятся навязчивыми. Это и есть первая стадия, — объясняет врач, автор «Блога добрых психиатров» Максим Малявин.
Заметить навязчивость мыслей могут близкие люди. Стоит обратить внимание, если человек слишком часто сам предлагает выпить по поводу и без, активно поддерживает такие разговоры и сильно расстраивается, если мероприятие со спиртным сорвалось.
Беспокойство у близких, как правило, возникает само по себе, когда алкоголь начинает внедряться в повседневную семейную жизнь: регулярный срыв планов на выходные из-за алкоголя, потеря контакта с близкими. Уже после этого проблемы начинают вырываться наружу. Например, алкоголик начинает отпрашиваться с работы, чтобы отлежаться.
Алкоголика могут вылечить?
Зависит от желания самого пациента. Пока человек не примет проблему — ему не поможет ни один из существующих методов. Но если пациент понимает, что ему нужно справляться с болезнью, — врачи могут предложить несколько вариантов лечения.
— Методик много, но это говорит только о том, что ни одна из них не является по-настоящему рабочей. Если бы была надежная методика или хотя бы 2–3, которые надёжно бы излечивали, купировали алкогольную зависимость, то на них и остановились бы. Но ее нет, поэтому есть целый перечень подходов, которые в той или иной степени помогают. Потому что, с одной стороны, мы не можем признаться в том, вообще ничего сделать не можем, с другой — всё-таки кому-то на какое-то время помогает, — считает Малявин.
Методы лечения можно разделить на две большие группы: медикаментозную и психотерапевтическую. К первым относится все, что связано с антидепрессантами, транквилизаторами, нейролептиками, препаратами, действующими на опиоидные рецепторы (например, налтрексон. — Прим. ред.) или блокирующими гормоны, которые участвуют в распаде алкоголя (например, дисульфирам. — Прим. ред.).
Условно-рефлекторная терапия
Это метод, уже практически ушедший в историю, но родивший ряд последователей. Именно он лег в основу современных кодировок.
— Это условный, негативный по ощущениям рефлекс на употребление алкоголя. В советское время это делали так: читалась лекция о вреде алкоголя, выдавались тазики и кололся апоморфин. После чего возникал массовый рвотный рефлекс на упоминание даже алкоголя. Потом условия несколько изменились, — объясняет психиатр.
В этом ролике наглядно продемонстрирован процесс «лечения» по методу условно-рефлекторной терапии. Сейчас этот метод считают негуманным
Видео: Mедфильм / YouTube.com
Сейчас этот метод не используется, по крайней мере, в официальной медицине. По словам нарколога Михаила Черноморского, это связано как с его относительной жестокостью, так и с тем, что сам препарат апоморфин не применяется. По закону апоморфин не имеют право применять врачи частной практики, так что если где-то вам предлагают лечение с помощью этого препарата, то знайте, что оно незаконно. Сам апоморфин имеет серьезные побочные эффекты, может вызывать галлюцинации и неврологические расстройства.
Плацебо
Мы привыкли считать, что плацебо не может подействовать на реальную болезнь, однако в случае с алкоголизмом это возможно. Все зависит от настроя самого пациента — лучше всего работает на тех, кто реально замотивирован на лечение.
— Это в основном препараты, которые назначаются при необходимости. Какая необходимость? У человека высокий аллергенный фон, любая химия вызывает у него либо кожные высыпания, либо одышку, вплоть до отёка Квинке. Понятно, что будет неправильно отказывать пациенту, если он настроен на лечение. Но у него вот такая беда — естественно, мы не можем идти с реальным препаратом и вынуждены идти на назначение препарата в качестве плацебо-терапии, — рассказывает врач психиатр-нарколог высшей категории Сергей Богданов.
Мотивация, впрочем, важна не только в случае с плацебо. Когда «кодироваться» приводят за ручку, пациент, может, и подпишет согласие, но велика вероятность, что долго не продержится. Малявин говорит, что все предпринимаемые врачами меры — это толчок для человека на пути к решению проблемы.
Кодировка по Довженко
По словам наркологов, единственное нормальное «кодирование» — это метод Довженко. Собственно, сам термин взят отсюда.
— Методика стресс-психотерапии или кодирование по Довженко — это единственная утвержденная Минздравом методика, и она, естественно, не имеет никакого отношения к сказкам, мифам и прочему. Она высокоэффективна, когда проводится по авторской технологии. Это стресс-психотерапия, где нет никаких лекарств абсолютно, — рассказывает Богданов.
Главная проблема с этим методом в том, что многие просто наживаются на этом термине. То есть используя ту же терминологию, предлагают разные модификации, никем не утвержденные методы, эффективность которых не подтверждена. Поэтому как таких методик кодировки, так и самих кодировщиков огромное множество, но они никакого отношения к реальному лечению не имеют.
— Александр Романович Довженко проводил лечение индивидуально, небольшими группами. На всю область к Довженко давали 12 путевок. Можно было уже не ехать никуда, пока получал путевку человек — уже вылечился. Представьте, что нужно было пройти! Человек проходил собеседование с главным наркологом области, потом только ехал к месту лечения, и там с ними работали с момента прибытия. Это был, можно сказать, спектакль, но это терапевтическая работа, — рассказывает главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов. — И я был свидетелем, как это стали делать потом: загонят в какой-нибудь ДК 300–400 человек.
В результате метод Довженко, как и многие другие методики, запретили к использованию в государственных клиниках. Правда, пока только в Москве.
И другие кодировки
Совершенно точно нельзя верить в «кодировки» на дому — службы, именуемые в народе «похметологами», могут облегчить похмелье и не более. Вывести из запоя или уж тем более вылечить зависимость они не могут.
— Что-то там под кожу ввел, якобы после этого выпьешь и помрешь — это не метод. Иногда это срабатывает: дают человеку таблетку, говорят, что это самая лучшая таблетка, доктор манипуляции делает. Больной верит. Например, жена притащит из села своего благоверного: «Так, доктор, давайте, быстренько его закодируйте, мы все знаем, у нас автобус через два часа». Ну, сделаешь что-то. Поможет, не пьет он — вся улица видит, что у Васьки все хорошо, давайте нам тоже. Потом Васька срывается — вся улица тоже, — рассказывает Теркулов.
Гипноз
К гипнозу, как правило, относятся критично — про него ходит много слухов и сказок. И тем не менее — кому-то помогает!
— Есть одно правило: невозможно во время гипноза привить человеку что-то, что было бы по-настоящему противно его собственной натуре. Поэтому первое условие: человек был готов к тому, чтобы с ним поработали и как-то подправили установки. Второе условие: человек должен быть в достаточной степени гипнабелен, то есть поддаваться гипнозу. Большинство коллег, которые гипнозом занимаются, они заверяют, что гипнабельны все. Извините, вы попробуйте с наркоманом позаниматься, а я посмотрю. И третье условие: процессом должен руководить опытный специалист, — рассказывает психиатр Максим Малявин.
Вот когда три этих условия сочетаются — можно надеяться, что методика будет работать. В остальном она не лучше и не хуже прочих.
Антидепрессанты
Лечение зависит не только от степени алкоголизма, но и от причины его увлечения алкоголем. Помните выражение «заливать горе»? Оно имеет вполне медицинские обоснования — причиной постоянного желания выпить может быть депрессия. Так что с алкоголизмом можно пойти не только к наркологу, но и к психиатру, или даже психотерапевту.
— Если мы видим, что пациенту нужно поработать именно с выступающими на первый план депрессивными проявлениями — назначаются антидепрессанты. Если через пару-тройку недель ему полегчало и это его сподвигло прекратить злоупотреблять — прекрасно. Значит на этом можно и сосредоточиться в дальнейшем, но полный курс лечения не будет быстрым — не меньше полугода. А если же мы видим, что антидепрессанты прекрасно запиваются красным вином — ну значит имеет смысл менять терапию, — объясняет психиатр.
Нужно отметить, что депрессия может быть не только причиной, но и следствием возлияний. Алкоголь угнетает ЦНС и считается депрессантом — при длительном употреблении эмоциональный фон автоматически снижается.
Анонимные алкоголики
Мы все видели собрания анонимных алкоголиков в зарубежных фильмах и сериалах. В России такие группы тоже есть. Кто-то считает, что они целебны сами по себе, но врачи говорят, что наилучший результат группы взаимопомощи дают, когда человек приходит туда после основного лечения.
— Люди, имеющие проблемы с алкоголем и имеющие опыт их решения, становятся наставниками, или, как принято говорить в среде АА, — духовными спонсорами для людей, которые только начинают эти шаги к отказу от алкоголя. Здесь речь не идет о лечении как таковом. Но мы дружим с группами анонимных алкоголиков, так как это хороший вариант, сопровождение больных алкоголизмом в обычной жизни после прохождения лечения. Он дает хороший эффект, — говорит нарколог Богданов.
Нарколог Равиль Теркулов называет этот метод социальной поддержкой и духовно-ориентированной терапией. Она предусматривает 12 шагов, от признания болезни до помощи тем, кто сам столкнулся с проблемой.
Психотерапия
В качестве официального ответа всем этим вариантам «лечения» медицина предлагает психотерапию. По крайней мере, именно она лежит в основе клинических рекомендаций Ассоциации наркологов России. Методичка рекомендует групповую и индивидуальную терапию, основные направления работы которой — самопознание, самораскрытие, работа с чувствами и их проявлениями. В индивидуальной терапии работа психолога с пациентом должна быть направлена на преодоление неэффективных способов совладания со стрессом. Больного учат не бежать от проблем, как внешних, так и личностных, а искать пути их решения. По сути — жить без алкоголя.
— Как только человеку становиться хорошо — тут уже он видит, что нет такой необходимости в том, чтобы доктора поддерживали его хорошее самочувствие — соответственно, уже на первый план начинают проступать, собственно, мотивационные и мировоззренческие вопросы. И снова начинает подниматься вопрос: «А зачем, допустим, человеку, который привык решать очень широкий ряд проблем тем, что он налил и выпил, — зачем ему отказываться от такого легкого способа решения?», — объясняет Малявин.
Отдельно в методичке оговаривается работа с семьей пациента, направленная на преодоление дисфункциональных паттернов семейных отношений, которые могут привести к срывам. То есть семье пациента помогают справляться с созависимостью, учат возвращать нормальные отношения. Потому что сохранение прежней атмосферы приведет к тому, что алкоголик снова сорвется.
Волшебна ли таблетка?
Есть препараты так называемой химической защиты, которые снижают патологическое влечение, — антагонисты опиоидных рецепторов. Если очень упрощать, то такие препараты мешают алкоголю влиять на человека обычным образом — снижают как удовольствие от выпивки, так и негативные последствия в виде похмелья.
— Мы проводили такое лечение, удавалось снизить количество потребляемого алкоголя — вместо двух литров водки пациент выпивал 100–150 миллилитров, потому что больше не было влечения. Конечно, на начальном этапе это лучше, чем ничего. Но это только первый шаг, параллельно должна быть работа с психотерапевтом, которая в результате приводит к полному отказу, — говорит нарколог Равиль Теркулов.
Самостоятельно купить такие препараты не получится — они отпускаются по рецепту. Плюс они достаточно дороги, нужна постоянная поддержка — полтора-два года. Так или иначе, принимать лекарства самостоятельно ни в коем случае нельзя. И опять же, просто использование препаратов ничего не даст — лечение должно быть комплексным. Без психотерапии у пациента просто не будет мотивации даже пить эти таблетки.
Не только лечение, но и сам алкоголь окружен массой мифов. В этом материале мы разбирались, что правда, а что — всеобщее заблуждение. Вот здесь можно проверить, не пора ли вам завязывать с выпивкой, а здесь — почитать дневник человека, который решил отказаться от вредной привычки.