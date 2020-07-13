Ученые рассказали, когда будет готова вакцина от коронавируса

— У нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и мы видим — сегодня интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации, — отметил он в интервью телеканалу «Россия 1».



Испытания вакцины уже частично завершены. Первую группу добровольцев выпишут из больницы 15 июля, вторую — 20 июля. Всего в исследовании приняли участие 18 человек. Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса уже началась.

— Эта фаза должна продлиться и закончиться… 28 июля. После этого мы подаем — собираем в процессе, сейчас уже начали собирать — досье для подачи на регистрацию, — цитирует директора института РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что первая вакцина будет готова в августе, а в производство поступит в сентябре. О том, как вакцина будет работать, мы рассказывали в этом материале.