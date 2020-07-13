В Ярославской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

Данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области на 13 июля
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, опубликованным 13 июля 2020 года, за прошедшие сутки было зарегистрировано 6537 новых подтверждённых случаев COVID-19 в 84 регионах.
— В Ярославской области выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусом, — говорится в сообщении оперштаба. — Всего за период пандемии в регионе было выявлено 5306 случаев заболевания, 22 человека умерли.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано
Напомним, в Ярославской области накануне власти сняли ещё ряд ограничений, но в регионе продолжает действовать масочный режим.