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В Ярославской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией обнародовал данные на 13 июля 2020 года

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Ежедневно в Ярославской области регистрируются новые случаи заболевания COVID-19

Ежедневно в Ярославской области регистрируются новые случаи заболевания COVID-19

Данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области на 13 июля

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, опубликованным 13 июля 2020 года, за прошедшие сутки было зарегистрировано 6537 новых подтверждённых случаев COVID-19 в 84 регионах.

— В Ярославской области выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусом, — говорится в сообщении оперштаба. — Всего за период пандемии в регионе было выявлено 5306 случаев заболевания, 22 человека умерли.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 733 699 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерло от COVID-19 за весь период 11 439 человек.

Напомним, в Ярославской области накануне власти сняли ещё ряд ограничений, но в регионе продолжает действовать масочный режим.

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