Ему предстоит долгое восстановление: как терапевт из Переславля справился с коронавирусом

Терапевт из Переславля Залесского победил коронавирус. Доктор попал в реанимацию с признаками COVID-19 в конце мая. Оказалось, что это отец известного в Переславле политика Баграта Кирокосяна.



— Мой отец заболел в тяжёлой форме, исполняя свои прямые обязанности, — написал на своей странице в соцсетях Баграт Киракосян. — Он участковый врач-терапевт Переславской ЦРБ, который неоднократно ввиду своей деятельности имел контакт с пациентами, заболевшими данной инфекцией.



Мужчина долго боролся с инфекцией и смог её победить, теперь ему предстоит долгий процесс восстановления, но вся семья поддерживает медика.

