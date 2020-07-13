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Ему предстоит долгое восстановление: как терапевт из Переславля справился с коронавирусом

Сын врача рассказал о его состоянии

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Мужчина восстанавливается после долгой болезни

Мужчина восстанавливается после долгой болезни

Терапевт из Переславля Залесского победил коронавирус. Доктор попал в реанимацию с признаками COVID-19 в конце мая. Оказалось, что это отец известного в Переславле политика Баграта Кирокосяна.

— Мой отец заболел в тяжёлой форме, исполняя свои прямые обязанности, — написал на своей странице в соцсетях Баграт Киракосян. — Он участковый врач-терапевт Переславской ЦРБ, который неоднократно ввиду своей деятельности имел контакт с пациентами, заболевшими данной инфекцией.

Мужчина долго боролся с инфекцией и смог её победить, теперь ему предстоит долгий процесс восстановления, но вся семья поддерживает медика.

— Всё нормально, — рассказал Баграт Киракосян. — Папа восстанавливается, это долгий процесс. Сейчас он проходит реабилитацию, с ним мама, мы тоже за ним присматриваем.

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COVID-19коронавирус
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