«Удачного вам бессмертия»: ярославцы поспорили о том, стоит ли носить маски

В Ярославской области постепенно снимают ограничения из-за коронавируса. Открыли кафе, торговые центры, но в регионе продолжается масочный режим. Статистика по заражениям уже, конечно, не показывает сотни заболевших за сутки, но десятки случаев COVID-19 за день продолжают выявлять. Для многих жителей области почему-то это стало сигналом расслабиться: не носить маски в общественных местах и не соблюдать дистанцию.
Опрос 76.RU показал, что большинство ярославцев — 30,95% проголосовавших — всё же опасается коронавируса, но иногда забывает о маске, почти 29% никогда не опасались новой инфекции и никак не стремились себя обезопасить, 25% продолжают бояться коронавируса и везде соблюдают меры предосторожности, а почти 15% отказались от масок, как только ситуация по заболеваемости начала улучшатся.
Публикуем мнения наших читателей:
Роман Стельмах
— Удачного вам бессмертия!
Илья Паутов
— На некоторых предприятиях ещё заставляют в 40 градусов эту маску весь день носить.
Светлана Тарасова
— Кто хочет — носит маску, кто не хочет — ходил без неё. Взрослые все люди, каждый несет ответственность за свои поступки. Проблем как будто нет больше кроме того что тетя Катя в ТЦ без маски пришла.
Роман Верин
— Бояться нет смысла. Это эмоция. А меры безопасности стоит соблюдать!
Эля Еленина
— Да пусть не носят. В Ярославле смертность низкая от ковида. Врачи лечат хорошо. Вылечат.
Гость
Я работаю в Ауре. Столько дикого стада баранов я не видела никогда! Люди озверели! Дистанция? Не, не слышали! К продавцам подходят вплотную. Кашляют, чихают. Без масок! Мы (продавцы) что, не люди? Мы по 12 часов на ногах в духоте в масках и перчатках! Но мы сейчас в зоне риска. Отвратительный народ у нас! В примерочные толкучка, на кассу толкучка. Нас нисколько не радуют трафик и выручки. Нам наше здоровье важнее. Люди, соблюдайте масочный режим и дистанцию! Пожалуйста!
Гость
— Бессмертные. И близкие их тоже, видимо. Поэтому им никого не жалко — все Маклауды.
Гость
— Все умные, пока под ИВЛ не оказались.
гость
— Вы боитесь вируса? А вы знаете сколько людей ежедневно попадают под машины, заболевают сифилисом, СПИДом, раком, получают инфаркты и инсульты? Вы удивитесь. На каждый чих не наздравствуешься. Хотя, каждый сам себе премудрый пескарь
Гость
— Там, где охранники контролируют, чтоб в масках были покупатели — там и носят. А вообще, имеют продавцы право не обслуживать. Сочувствую продавцам — зачастую наблюдаю, как близко склоняются покупатели к кассиру. Непонятно, для чего. Уважайте других.