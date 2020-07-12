«Удачного вам бессмертия»: ярославцы поспорили о том, стоит ли носить маски

Публикуем мнения наших читателей:



Роман Стельмах



— Удачного вам бессмертия!

Илья Паутов



— На некоторых предприятиях ещё заставляют в 40 градусов эту маску весь день носить.



Светлана Тарасова



— Кто хочет — носит маску, кто не хочет — ходил без неё. Взрослые все люди, каждый несет ответственность за свои поступки. Проблем как будто нет больше кроме того что тетя Катя в ТЦ без маски пришла.



Роман Верин



— Бояться нет смысла. Это эмоция. А меры безопасности стоит соблюдать!



Эля Еленина



— Да пусть не носят. В Ярославле смертность низкая от ковида. Врачи лечат хорошо. Вылечат.



Гость



Я работаю в Ауре. Столько дикого стада баранов я не видела никогда! Люди озверели! Дистанция? Не, не слышали! К продавцам подходят вплотную. Кашляют, чихают. Без масок! Мы (продавцы) что, не люди? Мы по 12 часов на ногах в духоте в масках и перчатках! Но мы сейчас в зоне риска. Отвратительный народ у нас! В примерочные толкучка, на кассу толкучка. Нас нисколько не радуют трафик и выручки. Нам наше здоровье важнее. Люди, соблюдайте масочный режим и дистанцию! Пожалуйста!

