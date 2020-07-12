12 июля воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняПогибла девушка-байкер

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

Большая часть заболевших в Ярославле: карта распространения коронавируса в регионе на 12 июля

Подробные данные о заболевших

235
Обсудить

Поделиться

Вирус выявлен у 15 ярославцев

Вирус выявлен у 15 ярославцев

В Ярославской области за последние сутки коронавирус выявили ещё у 37 человек. 15 из заразившихся — жители Ярославля.

Данные по районам:

Ярославль — 2696;

Рыбинск — 754;

Ростовский МР — 292;

Ярославский МР -256;

Переславский городской округ — 245;

Гаврилов-Ямский МР — 223;

Рыбинский МР — 164;

Тутаевский МР — 133;

Угличский МР — 97;

Борисоглебский МР — 104;

Некрасовский МР — 72;

Большесельский МР — 62;

Даниловский МР — 52;

Некоузский МР — 43;

Пошехонский МР — 33;

Первомайский МР — 17;

Брейтовский МР — 12;

Мышкинский МР — 7;

Любимский МР — 5.

С начала эпидемии в Ярославской области COVID-19 заболели 5267 человек, выздоровели 4333 человека, умерли 22 человека.

— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 441 пациент: 118 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 323 с типичной клиникой COVID-19, — рассказали в региональном оперштабе. — За сутки проведено 1350 лабораторных исследований, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 311 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1706 человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!