Большая часть заболевших в Ярославле: карта распространения коронавируса в регионе на 12 июля

В Ярославской области за последние сутки коронавирус выявили ещё у 37 человек. 15 из заразившихся — жители Ярославля.
Данные по районам:
Ярославль — 2696;
Рыбинск — 754;
Ростовский МР — 292;
Ярославский МР -256;
Переславский городской округ — 245;
Гаврилов-Ямский МР — 223;
Рыбинский МР — 164;
Тутаевский МР — 133;
Угличский МР — 97;
Борисоглебский МР — 104;
Некрасовский МР — 72;
Большесельский МР — 62;
Даниловский МР — 52;
Некоузский МР — 43;
Пошехонский МР — 33;
Первомайский МР — 17;
Брейтовский МР — 12;
Мышкинский МР — 7;
Любимский МР — 5.
С начала эпидемии в Ярославской области COVID-19 заболели 5267 человек, выздоровели 4333 человека, умерли 22 человека.
— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 441 пациент: 118 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 323 с типичной клиникой COVID-19, — рассказали в региональном оперштабе. — За сутки проведено 1350 лабораторных исследований, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 311 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1706 человек.