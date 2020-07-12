Большая часть заболевших в Ярославле: карта распространения коронавируса в регионе на 12 июля

С начала эпидемии в Ярославской области COVID-19 заболели 5267 человек, выздоровели 4333 человека, умерли 22 человека.

— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 441 пациент: 118 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 323 с типичной клиникой COVID-19, — рассказали в региональном оперштабе. — За сутки проведено 1350 лабораторных исследований, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 311 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1706 человек.