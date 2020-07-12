«Видно, что врач задолбался»: в ярославской поликлинике выстроилась внезапная очередь из пациентов

Видимо, затяжные ограничения из-за коронавируса заставили ярославцев отложить лечение зубов. А теперь, когда всё стало открываться, люди массово идут в поликлиники. Но теперь уже многие – с запущенными случаями. На такую ситуацию пожаловалась жительница города.



Женщина с острой болью пришла вчера в областнуюстоматологическую поликлинику на Чайковского, 47.



- Экстренный случай, с острой болью, должны принять. Сижу уже три часа. Тут один врач на все пятиэтажное здание. Сидят пациенты по явкам и те, у кого экстренные случаи. Врач говорит, что он за день принял кучу людей вне времени, дико устал и некогда в туалет зайти. Что постарается принять тех, что экстренное, но не обещает. В том числе меня, - рассказала женщина. - У меня нет претензии ни к врачу, ни к медсестре, ни к тете в регистратуре. Они все вежливы. Видно, что врач задолбался. Не хамит, просто говорит, как есть. Но у меня есть огромная претензия на то, как оказывают экстренную медицинскую помощь

