«Видно, что врач задолбался»: в ярославской поликлинике выстроилась внезапная очередь из пациентов

Видимо, затяжные ограничения из-за коронавируса заставили ярославцев отложить лечение зубов. А теперь, когда всё стало открываться, люди массово идут в поликлиники. Но теперь уже многие – с запущенными случаями. На такую ситуацию пожаловалась жительница города.
Женщина с острой болью пришла вчера в областнуюстоматологическую поликлинику на Чайковского, 47.
- Экстренный случай, с острой болью, должны принять. Сижу уже три часа. Тут один врач на все пятиэтажное здание. Сидят пациенты по явкам и те, у кого экстренные случаи. Врач говорит, что он за день принял кучу людей вне времени, дико устал и некогда в туалет зайти. Что постарается принять тех, что экстренное, но не обещает. В том числе меня, - рассказала женщина. - У меня нет претензии ни к врачу, ни к медсестре, ни к тете в регистратуре. Они все вежливы. Видно, что врач задолбался. Не хамит, просто говорит, как есть. Но у меня есть огромная претензия на то, как оказывают экстренную медицинскую помощь
Посетительница рассказала, что в очереди стало плохо молодому человеку.
- Врач с глазами навыкате прибежал, положил нашатырь, лед. Мальчик говорит, что ужасно зуб болит, и что с утра его гоняют из больницы до больницы. Вызвали ему скорую. Остальная очередь ждет. И явочная, и экстренная. В итоге все номральном, мальчик ушел на нетвердых ногах.
Сама посетительница доктору благодарна, он её принял и помог:
- Хотя прием должен закончиться был в 6:00, врач принял меня в 6:40 и после меня еще ребенок туда пошел, последний в очереди.
Как рассказали в департаменте здравоохранения, работу доктор закончил в восьмом часу.
- Областная стоматологическая поликлиника работает в субботу в две смены до 18 часов. Всего в две смены работало вчера - и это подтверждено документально - 4 терапевта, 2 хирурга и 1 регистратор. На прием на субботу можно записаться и по интернету. Вчера был действительно наплыв. Только на первичный прием (без записи) пришли сегодня более 80 человек. Плюс к тем 40, кто записался. Врачи работали до последнего пациента и приняли всех, - прокомментировали в департаменте.
И уточнили, что в выходной есть круглосуточный пункт в Соловьевке, где дежурный врач также поможет в экстренном случае.