Как пиво связано с обмороком и можно ли отравиться водой? Разбираемся, что пить в жару

С наступлением жарких дней нестройные ряды выстраиваются в очереди к пивной. Как еще спасаться от солнцепека, если не пивом? И вот уже через неделю можно оправдывать запой борьбой с жаждой и бессердечной погодой. Но алкоголь и жара — не самые лучшие друзья. Составляем барную карту этого лета вместе с сомелье. И смотрим, что вам от этого будет, вместе с врачами.
Пиво — эй, полегче!
С популярностью этого напитка в жару может сравниться разве что Клаудия Шиффер в свои лучшие годы. Спросите у каждого второго. Кажется, что здесь всё просто: берем похолоднее, посветлее и полегче. Но мы не ищем легких путей! От пивного ассортимента разбегаются глаза, а в жару в глазах вообще может потемнеть, если затянете с выбором в душном магазине. Поэтому берем то, что нам нужно в первую очередь. А нужны нам в знойных условиях такие сорта, как берлинер вайс, сауэр, классические вайзены, вайсы, витбиры, ламбики и лагеры. Пополнили вокабуляр? Теперь объясним на пальцах.
— Это достаточно освежающие сорта. Берлинер вайс и сауэры — кислые. Это как лимонады, которыми многие привыкли освежаться. Особенно если они хорошо и правильно охлаждены. Нормальная температура подачи у этих сортов — около четырех (максимум — восемь) градусов, — объясняет шеф-бармен Иван Дерендяев. — Если брать более классическое пиво типа «ипы» (сорт IPA. — Прим. ред.) или стауты, у них температура подачи выше — 12–15 градусов. Это уже не то. Плюс надо учитывать тяжесть напитка. Все вышеперечисленные — как правило, легкопиткие. Они пустотелые, плотность их начального сусла — в районе 11–12%, и крепость — 4,5–5%. Ну и не забываем о существовании фруктовых и освежающих ламбиков.
Максимум, что вы можете позволить себе в жару, если привыкли спасаться пивом, — это имперский сауэр (алкоголь в районе 7%). Все, что крепче, вас просто добьет. Как и темные сорта.
Вино — просто добавь воды?
Красного вина на время жары для вас просто не должно существовать. Оно «тяжелое», в нем больше танинов, сахаров и флавоноидов, а значит, и выше нагрузка на печень. К тому же температура подачи у него слишком высока для лета. Да и белое вино подойдет далеко не каждое. На изысканные сорта даже не смотрите — вы не сможете почувствовать их характер в зной и потратите деньги впустую. Выбирайте что полегче, проще и светлее.
— Отличное вино в жару — португальское винью-верде (сорт вина, виноград для которого собирают рано и ферментируют недолго, так что процесс брожения иногда продолжается непосредственно в бутылке; его отличительная черта — легкая шипучесть. — Прим. ред.). У него невысокий градус (9,5–10%), легкая газация — как раз отлично освежает. Чаще всего бывает полусухое или сухое, очень мягко пьётся, и не чувствуется алкоголь, — говорит управляющий винной лавкой Илья Бурков.
Также популярные летние сорта: фруктово-минеральный рислинг, травянисто-фруктовый совиньон блан с освежающей кислинкой и шардоне с цитрусово-яблочным вкусом.
Еще одна привычка, с которой стоит расстаться, — это разбавлять вино водой. Это правило не распространяется разве что на древних греков, а хитонов на вас мы что-то не видим. Вино слишком крепкое, плотное или терпкое? Выбирайте сразу то, что устроит вас по всем качествам. Добавляете воду, чтобы не довести себя до обезвоживания? Попробуйте пить её отдельно.
— Если кто-то разбавляет вино водой и ему это нравится, мы, конечно, не станем отговаривать. Но только в том случае, если это совсем простое и крайне недорогое вино, — делится Илья Бурков. — Лучше добавлять лед, один-два кубика. Он будет постепенно таять, немного охлаждать и разбавлять напиток. Это будет лучше, чем просто добавить воды.
Коктейли — больше фруктов и мяты
Главный ингредиент летних коктейлей — лед — вряд ли понравится выпивохам, потому что он крадет градус. Но когда градусов хватает и снаружи, остается только покрепче сжать зубы, наслаждаясь ледяными напитками. Первые строчки этого освежающего рейтинга вот уже несколько лет прочно занимает мохито. За это время его перепробовали в разных видах — даже безалкогольный. Но не зря же он пользуется популярностью: мята (больше мяты!), лайм и лед придадут сил, пусть и временно. Другой коктейль, который пригодится в жару, — пунш.
— Берете яблоко, апельсин, всё это мелко крошите, отправляете в большую емкость, добавляете тот же вермут, заливаете игристым и насыпаете много льда. Получится очень питкая и приятная штука, — говорит президент Барменской ассоциации Екатеринбурга Вячеслав Зацепилов.
Добавьте к этому списку незатейливый, но приятный Martini & Tonic. Положите лед в бокал, налейте мартини и тоник в пропорции 50/50, добавьте слайс красного апельсина и наслаждайтесь. Это будет легкий и питкий напиток с освежающим апельсиновым вкусом, которого хватит надолго. Мартини сам по себе очень легкий — всего 17%. А теперь представьте, как разбавляете его тоником со льдом.
Карту летних коктейлей можно составлять бесконечно и все равно найти что-то новое. Большинство из них (если жара вас еще не добила) легко сделать самостоятельно. «Браулио Шенди» (30 мл биттера, сок одного апельсина, листья мяты, светлое пшеничное пиво, цедра апельсина для украшения), мятный джулеп (90 мл бурбона, 20 мл мятного сиропа, пучок мяты, колотый лед), «Том Коллинс» (60 мл джина, 20 мл свежевыжатого лимонного сока, 20 мл сахарного сиропа, содовая) — да мало ли таких коктейлей? Главное, помните: ваша цель — употребить как можно меньше спирта.
Что вам за это будет
Уже выбрали, чем будете остужать себя летними вечерами? Не торопитесь с выводами. Теперь посмотрим на вопрос с точки зрения физиологии. Любой алкоголь — это повышенное кровяное давление, нарушенная терморегуляция и лишняя нагрузка на сердце и сосуды. К тому же он действует как мочегонное, что рано или поздно приведет к обезвоживанию. А чем меньше воды в организме, тем больше шансов получить тепловой удар. Плюс вы вряд ли сможете отличить симптомы перегрева от алкогольных «вертолетов».
— Алкоголь способствует потере жидкости, поэтому им лучше не увлекаться, эффект получается противоположный ожидаемому. Плюс возможен вариант солнечных ожогов или солнечного удара системы «уснул на пляже под солнцем», — рассказывает врач-токсиколог Алексей Водовозов.
Кстати, есть исследования, которые подтверждают, что небольшое количество холодного алкоголя действительно помогает охладиться. Но перед этим тот же алкоголь температуру тела повышает. Такие перепады не только не лучшим образом влияют на здоровье выпивохи, но и рождают на свет создания с голыми торсами. И спонтанный эксгибиционизм здесь еще не самый худший поведенческий паттерн.
Что же тогда пить?
Жара — вообще тот редкий случай, когда организму нужна принудительная гидратация. При высокой температуре воздуха надо постоянно что-то пить: по 100–150 мл жидкости каждые 15 минут, пока находитесь на улице. И лучше, если это будет что-нибудь безалкогольное. И носить с собой бутылку с водой на всякий случай — тоже не выход. Сразу по ряду причин.
— Некоторые умудряются положить бутылку с водой в морозилку. В этом случае вы получите резкий перепад температур, в результате которого возникает воспаление миндалин. Казалось бы, не мороз на улице, а бактериальные, вирусные инфекции, и человек начинает заболевать, — приводит пример диетолог Галина Барташевич. — Кроме того, надо понимать, сколько жидкости придется пить каждому человеку. Если температура воздуха меньше 25 градусов, то расчет — 25 мл на килограмм веса. Как только температура становится выше 25 градусов — 30 мл на кило. В среднем 1,8–2 литра.
Плюс с потом выходят калий, натрий и другие микроэлементы. И одной водой их не восстановить. Даже больше: может случиться водное отравление. Работает это так: чем больше воды пьете, тем больше разбавляете полезные электролиты, необходимые для клеток миокарда. Решается проблема просто: восполнить электролиты можно, выпив с утра 250–300 мл теплой воды с долькой лимона или добавив в нее щепотку соли. Также пригодятся изотоники.
Можно попробовать напиться квасом, но главное — не переусердствовать. Углекислота и аминокислоты в его составе утоляют жажду, но в газированном квасе много консервантов, подсластителей и красителей, которые превратят напиток всё в ту же газировку.
— Летом есть еще одна засада — пытаясь насладиться ледяной газировкой, можно порвать себе слизистую пищевода или даже пищевод целиком. Называется синдром Бурхаве, — объясняет Алексей Водовозов. — Если плеснуть в разгоряченное нутро ледяную газировку, газ в ней начнет массово расширяться (как любой газ при нагревании), ну а моментальное его расширение в таком узком месте, как пищевод, может закончиться печально.
Специалисты также советуют жарким летом добавить в свой список напитков зеленый чай и фиточай с мятой, мелиссой, каркаде и шиповником. Можно выпить и минералку, но только без газа. Как работает минеральная вода, мы уже рассказывали. Полезно будет добавить в воду дольку лимона или сделать напиток с имбирем — он тонизирует и улучшает работу кишечника, что будет хорошей поддержкой иммунитета.