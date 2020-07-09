У Переславской ЦРБ построят вертолётную площадку для санавиации

Однако такого подрядчика, согласно сайту Госзакупок, выбрали ещё в апреле — им стала компания «Ивановодорпроект», которая взялась сделать смету за 1,29 миллиона рублей (первоначальная сумма закупки была 3 миллиона).

К вертолётной площадке должна идти хорошая дорога, по которой смогут подъезжать автомобили скорой помощи. Работать площадка будет круглосуточно, но на ней не будет предусмотрено возможности технического обслуживания вертолётов даже в зимнее время (уборка наледи с воздушного судна, например). Все эти данные размещены в уже подписанном контракте. Как уточнили в департаменте строительства, компания уже вовсю работает.

Всего в Ярославской области планируют разместить три вертолётные площадки с 2020 по 2024 годы.

— У нас появятся три вертолетные площадки с 2020 по 2024 годы. А со следующего года все поликлиники региона будут работать по принципу бережливого производства, — заявлял директор Департамента здравоохранения Руслан Саитгареев в 2019 году на заседании Ярославской областной думы.

