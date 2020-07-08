«Позволит спасать жизни»: ярославский препарат от коронавируса одобрили в Минздраве

Ярославский препарат от коронавируса официально зарегистрировали в Министерстве здравоохранения России. «Коронавир», производимый на заводе «Р-Фарм» в Ярославле, стал третьим официальным лекарством от COVID-19.
— Высокая эффективность препарата подтверждена в ходе клинического исследования, проведенного у пациентов с COVID-19 легкого и среднетяжелого течения, которое включало амбулаторную и госпитальную когорты пациентов. Особенно хочется отметить положительный эффект препарата в группе амбулаторных пациентов: согласно полученным данным исследования, на 7-й день терапии клиническое улучшение достигалось у 55% пациентов получавших «Коронавир», в то время как в группе сравнения, в которой применялась стандартная этиотропная терапия — лишь у 20%. Результаты исследований позволяют считать «Коронавир» одним из наиболее перспективных лекарственных препаратов для терапии коронавирусной инфекции COVID-19. Сразу после получения регистрационного удостоверения препарат будет отправлен в регионы и начнет применяться в передовых стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов, — рассказали на фармакологическом заводе.
Среди побочных эффектов, выявленных при лечении препаратом, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и отклонения лабораторных анализов.
— Ярославский препарат «Коронавир» получил одобрение от Министерства здравоохранения. Лекарство поможет больным коронавирусной инфекцией, позволит спасать жизни. Это третий российский зарегистрированный препарат. Производить «Коронавир» будет компания «Р-Фарм» в Ярославле. Рад успехам нашего фармацевтического производства. Так держать! — написал в соцсетях губернатор Ярославской области.