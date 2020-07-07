Самому молодому было 55 лет: что известно о троих умерших от коронавируса за сутки

7 июля в Ярославской области в список умерших от коронавирусной инфекции включили ещё трёх жителей региона. Самому молодому мужчине было 55 лет, второму — 68 лет. Третьей умершей стала 72-летняя женщина.
За сутки число заболевших увеличилось ещё на 38 человек, как распределяется инфекция по региону:
- Ярославль — 2627 (+24);
- Рыбинск — 712;
- Ростовский МР — 284 (+7);
- Ярославский МР — 245;
- Переславский городской округ — 237;
- Гаврилов-Ямский МР — 218;
- Рыбинский МР — 162;
- Тутаевский МР — 115;
- Угличский МР — 94;
- Борисоглебский МР — 85 (+3);
- Некрасовский МР — 70;
- Большесельский МР — 62 (+2);
- Даниловский МР — 49;
- Некоузский МР — 43;
- Пошехонский МР — 26;
- Первомайский МР — 16;
- Брейтовский МР — 12;
- Мышкинский МР — 7;
- Любимский МР — 5.
- Выздоровевших — 3920 человек.
- Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 450 пациентов: 136 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 314 с типичной клиникой COVID-19.
- Лабораторных исследований за сутки — 1200.
- На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 243 человека.
- На карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1672 человек.
Коронавирусная инфекция забирает самых разных людей. Если изначально говорилось, что тяжело переносят только пожилые люди, сейчас становится очевидно, что это не так: скончалась 41-летняя медсестра из Переславля-Залесского, бравшая тесты на COVID-19.