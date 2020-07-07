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Самому молодому было 55 лет: что известно о троих умерших от коронавируса за сутки

Подробные данные о COVID-19 в Ярославской области на 7 июля

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В Ярославской области в официальном списке умерших — 22 человека. А сколько в него ещё не попали&nbsp;

В Ярославской области в официальном списке умерших — 22 человека. А сколько в него ещё не попали 

7 июля в Ярославской области в список умерших от коронавирусной инфекции включили ещё трёх жителей региона. Самому молодому мужчине было 55 лет, второму — 68 лет. Третьей умершей стала 72-летняя женщина.

За сутки число заболевших увеличилось ещё на 38 человек, как распределяется инфекция по региону:

  • Ярославль — 2627 (+24);
  • Рыбинск — 712;
  • Ростовский МР — 284 (+7);
  • Ярославский МР — 245;
  • Переславский городской округ — 237;
  • Гаврилов-Ямский МР — 218;
  • Рыбинский МР — 162;
  • Тутаевский МР — 115;
  • Угличский МР — 94;
  • Борисоглебский МР — 85 (+3);
  • Некрасовский МР — 70;
  • Большесельский МР — 62 (+2);
  • Даниловский МР — 49;
  • Некоузский МР — 43;
  • Пошехонский МР — 26;
  • Первомайский МР — 16;
  • Брейтовский МР — 12;
  • Мышкинский МР — 7;
  • Любимский МР — 5.
  1. Выздоровевших — 3920 человек.
  2. Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 450 пациентов: 136 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 314 с типичной клиникой COVID-19.
  3. Лабораторных исследований за сутки — 1200.
  4. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 243 человека.
  5. На карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1672 человек.

Коронавирусная инфекция забирает самых разных людей. Если изначально говорилось, что тяжело переносят только пожилые люди, сейчас становится очевидно, что это не так: скончалась 41-летняя медсестра из Переславля-Залесского, бравшая тесты на COVID-19.

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