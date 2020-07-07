Самому молодому было 55 лет: что известно о троих умерших от коронавируса за сутки

7 июля в Ярославской области в список умерших от коронавирусной инфекции включили ещё трёх жителей региона. Самому молодому мужчине было 55 лет, второму — 68 лет. Третьей умершей стала 72-летняя женщина.

За сутки число заболевших увеличилось ещё на 38 человек, как распределяется инфекция по региону: