Сметана или душ? Что вы делаете неправильно, когда обгорели на солнце

Какой бы ни была погода, загореть хочется всегда. Вот мы и загораем как можем — кто-то на даче, кто-то на балконе, а кто-то все же выбрался к морю. Но где бы вы ни были, всегда есть опасность обгореть. Как правильно бороться с солнечными ожогами, мы узнали у дерматовенеролога Инессы Павловой, а вам предлагаем проверить свои знания. Даже если вы ответите неправильно, все равно узнаете много нового.