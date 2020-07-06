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Сметана или душ? Что вы делаете неправильно, когда обгорели на солнце

Проверьте, умеете ли вы принимать солнечные ванны

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Лучше всего вовремя защитить себя от солнца

Лучше всего вовремя защитить себя от солнца

Какой бы ни была погода, загореть хочется всегда. Вот мы и загораем как можем — кто-то на даче, кто-то на балконе, а кто-то все же выбрался к морю. Но где бы вы ни были, всегда есть опасность обгореть. Как правильно бороться с солнечными ожогами, мы узнали у дерматовенеролога Инессы Павловой, а вам предлагаем проверить свои знания. Даже если вы ответите неправильно, все равно узнаете много нового.

Начнем с простого. Что считать солнечным ожогом?

    Попробуем защититься. Какой крем от загара выберем?

      Немного обгорели, пока окучивали картошку. Ерунда?

        Избежать солнечного ожога не удалось. Будем мазать маслом?

          А сметаной?

            Не будем рассчитывать на народные рецепты. Намажем мазью?

              Очень жжет кожу. Может, в душ?

                Ну хоть ребенку-то можно побегать на солнце голышом?

                  Раз уж в этом году нам приходится загорать в основном на даче — проверьте заодно и насколько хорошо вы знаете дачные правила. А вот здесь — полезный тест о том, какие фрукты можно есть с косточками (вы удивитесь).

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