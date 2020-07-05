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Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Ярославской области 5 июля

Это самое низкое число заражённых COVID-19 за последние две недели

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За две последних недели впервые число новых заражённых опустилось ниже 40&nbsp;

За две последних недели впервые число новых заражённых опустилось ниже 40 

В Ярославской области впервые за последние две недели число вновь выявленных заражений коронавирусной инфекцией не превысило 40 человек. Федеральный оперативный штаб сообщил данные на 5 июля: +37 заболевших.

— Всего 4991, новых выздоровевших — 30, летальных — 0, всего выздоровевших — 3 741 и 19 умерших соответственно, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.

В стране за минувшие сутки выявили 6736 новых заражений, из которых 29,8% болеют без симптомов. За последние сутки в России умерло ещё 134 человека от COVID-19.

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