Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Ярославской области 5 июля

В Ярославской области впервые за последние две недели число вновь выявленных заражений коронавирусной инфекцией не превысило 40 человек. Федеральный оперативный штаб сообщил данные на 5 июля: +37 заболевших.

— Всего 4991, новых выздоровевших — 30, летальных — 0, всего выздоровевших — 3 741 и 19 умерших соответственно, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.