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Онколог объяснил, почему Ярославская область в лидерах по заболеваемости раком

На количество заболевших влияет несколько факторов

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Количество заболевших связано с возрастом населения региона&nbsp;

Количество заболевших связано с возрастом населения региона 

Ярославская область вошла в топ регионов России, где больше всего болеют раком. По данным издания «RT», показатель заболеваемости в регионе составляет 543,4 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Мы спросили у заместителя главврача ярославской онкобольницы Николая Кислова, почему в Ярославской области так много онкобольных и от чего зависит этот показатель.

— В регионе всегда высокий показатель заболеваемости. В первую очередь это связано с тем, что у нас 30% населения старше пенсионного возраста. Онкологии подвержены люди 64–65 лет, — говорит Кислов.

Мы спросили доктора и о распространенной теории, согласно которой раком болеют в городах, где плохая экология и много предприятий.

В Ярославской области хуже всего ситуация с запущенностью онкологии в семи районах

В Ярославской области хуже всего ситуация с запущенностью онкологии в семи районах

— Экологические факторы находятся во второй десятке списка факторов появления онкологии. Если сравнить Ярославскую область с Челябинском, где огромное количество заводов, можно увидеть, что там раком болеют меньше, чем у нас. А все из-за того, что там население моложе.

Основной фактор риска появления опухоли — курение. Около 30% онкобольных — курящие люди.

— Кроме того, факторами риска являются плохое питание, ожирение и употребление алкоголя, — полагает доктор.

За 2019 год выявили 6846 новых случаев — это плюс 3,9% к предыдущему году. При этом не всё так плохо. Потому что смертность от рака в регионе за 10 лет наоборот сократилась — на 7,3%, разрыв между показателями заболеваемости и смертности за 10 лет увеличился в 1,6 раза.

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