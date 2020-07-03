Онколог объяснил, почему Ярославская область в лидерах по заболеваемости раком

Ярославская область вошла в топ регионов России, где больше всего болеют раком. По данным издания «RT», показатель заболеваемости в регионе составляет 543,4 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Мы спросили у заместителя главврача ярославской онкобольницы Николая Кислова, почему в Ярославской области так много онкобольных и от чего зависит этот показатель.
— В регионе всегда высокий показатель заболеваемости. В первую очередь это связано с тем, что у нас 30% населения старше пенсионного возраста. Онкологии подвержены люди
Мы спросили доктора и о распространенной теории, согласно которой раком болеют в городах, где плохая экология и много предприятий.
— Экологические факторы находятся во второй десятке списка факторов появления онкологии. Если сравнить Ярославскую область с Челябинском, где огромное количество заводов, можно увидеть, что там раком болеют меньше, чем у нас. А все из-за того, что там население моложе.
Основной фактор риска появления опухоли — курение. Около 30% онкобольных — курящие люди.
— Кроме того, факторами риска являются плохое питание, ожирение и употребление алкоголя, — полагает доктор.
За 2019 год выявили