Онколог объяснил, почему Ярославская область в лидерах по заболеваемости раком

Ярославская область вошла в топ регионов России, где больше всего болеют раком. По данным издания «RT», показатель заболеваемости в регионе составляет 543,4 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Мы спросили у заместителя главврача ярославской онкобольницы Николая Кислова, почему в Ярославской области так много онкобольных и от чего зависит этот показатель.

— В регионе всегда высокий показатель заболеваемости. В первую очередь это связано с тем, что у нас 30% населения старше пенсионного возраста. Онкологии подвержены люди 64–65 лет, — говорит Кислов.