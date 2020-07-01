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Срочно Коронавирус в Ярославле - данные на 1 июля

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Новые заразившиеся: оперштаб выдал данные по коронавирусу на 1 июля

Сколько человек подхватили COVID-19

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В больницы госпитализируют всё новых больных

В больницы госпитализируют всё новых больных

Федеральный оперштаб выдал новые данные за сутки по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области.

— В Ярославской области +40, всего 4825, новых выздоровевших 172, летальных 0, всего 3366 и 19 соответственно, — сообщил проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

В России за сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6556 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2091 (31,9%) без клинических проявлений.

— Нарастающим итогом зарегистрировано 654 405 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 10 281 человек. Выписано за весь период — 422 931. За последние сутки умерли 216 человек. Умерло за весь период — 9536 человек, — уточнили в оперштабе.

Динамика в Ярославской области

Динамика в Ярославской области

Данные по России

Данные по России

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