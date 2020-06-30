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В Ярославле будут судить директора госкомпании за нарушение карантина. Он заболел COVID

Денис Кононов заразился коронавирусом и продолжал ходить на работу

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Денис Кононов, заболев коронавирусом, продолжал вести обычную жизнь&nbsp;

Денис Кононов, заболев коронавирусом, продолжал вести обычную жизнь 

В Ярославле возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина. Прокуратура Красноперекопского района вычислила, что директор Ярославской областной ветеринарной лаборатории (где делают исследования по болезням животных) Денис Кононов нарушал самоизоляцию. 37-летний чиновник получил положительный результат теста на коронавирус, но это его не удержало.

— Осведомленный о наличии у него «COVID-19», ежедневно нарушал режим самоизоляции, посещая общественные места, контактируя с коллегами по работе и иными лицами и подвергая их риску заражения, — сообщает прокурор. — Следует отметить, что мужчина имеет высшее медицинское образование и возглавляет одно из ветеринарных учреждений области.

В Следственном комитете отозвались на данные прокурора, дело возбудили по статье № 236 — нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Пока идут разбирательства.

В Ярославской области каждый день подтверждают коронавирус у десятков новых заболевших. В больницах лежат сотни людей. На обязательной самоизоляции после контакта с заболевшими на 30 июня находится 1818 человек.

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коронавирусуголовное дело
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