В Ярославле будут судить директора госкомпании за нарушение карантина. Он заболел COVID

В Ярославле возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина. Прокуратура Красноперекопского района вычислила, что директор Ярославской областной ветеринарной лаборатории (где делают исследования по болезням животных) Денис Кононов нарушал самоизоляцию. 37-летний чиновник получил положительный результат теста на коронавирус, но это его не удержало.
— Осведомленный о наличии у него «COVID-19», ежедневно нарушал режим самоизоляции, посещая общественные места, контактируя с коллегами по работе и иными лицами и подвергая их риску заражения, — сообщает прокурор. — Следует отметить, что мужчина имеет высшее медицинское образование и возглавляет одно из ветеринарных учреждений области.
В Следственном комитете отозвались на данные прокурора, дело возбудили по статье № 236 — нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Пока идут разбирательства.
В Ярославской области каждый день подтверждают коронавирус у десятков новых заболевших. В больницах лежат сотни людей. На обязательной самоизоляции после контакта с заболевшими на 30 июня находится 1818 человек.