В Ярославле будут судить директора госкомпании за нарушение карантина. Он заболел COVID

В Ярославле возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина. Прокуратура Красноперекопского района вычислила, что директор Ярославской областной ветеринарной лаборатории (где делают исследования по болезням животных) Денис Кононов нарушал самоизоляцию. 37-летний чиновник получил положительный результат теста на коронавирус, но это его не удержало.

— Осведомленный о наличии у него «COVID-19», ежедневно нарушал режим самоизоляции, посещая общественные места, контактируя с коллегами по работе и иными лицами и подвергая их риску заражения, — сообщает прокурор. — Следует отметить, что мужчина имеет высшее медицинское образование и возглавляет одно из ветеринарных учреждений области.

