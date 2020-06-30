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Переболевшие COVID-19 мужчины могут столкнуться с бесплодием

Об этом заявила специалист Минздрава

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Все последствия перенесенной коронавирусной инфекции до сих пор неизвестны

Все последствия перенесенной коронавирусной инфекции до сих пор неизвестны

Переболевшие коронавирусной инфекцией мужчины могут столкнуться с бесплодием. Об этом заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

— Сегодня, кстати, проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия. Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID [дает] 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы, — цитирует Уварову РИА «Новости».

При этом она уточнила, что влияние на репродуктивную функцию мужчин обыкновенного гриппа прежде не оценивалось. А вот некоторые лекарства от гриппа действительно могут вызывать бесплодие.

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